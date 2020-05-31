Рогозин назвал свои слова про батут угрозой, а не шуткой

Высказывание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в 2014 году, что после введения антироссийских санкций США придется доставлять своих астронавтов на орбиту при помощи батута, было реальной угрозой. В тот момент было не до шуток. И угроза эта сработала.

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — написал Рогозин в одном из комментариев во время дискуссии на его странице в Twitter.

В 2014 году Рогозин был вице-премьером. Тогда он прокомментировал американские санкции российского космопрома и предложил Соединенным Штатам «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Инженер и предприниматель Илон Маск после успешного запуска первого в истории частного космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту припомнил главе российской госкорпорации те слова. Он пошутил, что «батут работает». Рогозин эту шутку оценил и выразил надежду на сотрудничество с компанией SpaceX.