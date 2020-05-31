Илон Маск спел «Траву у дома» и взорвал Сеть. Видео сделала нейросеть

Американский изобретатель Илон Маск исполнил песню «Трава у дома». Правда, это всего лишь технологии: нейросеть наложила лицо инженера на видео с выступлением рок-группы «Земляне».

Композиция в исполнении основателя компании SpaceX появилась в соцсетях еще 20 мая. Однако ролик стал вирусным после успешного запуска на орбиту частного корабля Crew Dragon.

Маска превратили в солиста коллектива с помощью технологии замены лиц DeepFake.

Многие интернет-пользователи вспомнили про любовь американца ко всему русскому. Поэтому они предположили, что Маск обязательно должен ответить на эту «песню». Они также писали в комментариях: «Идеально, если бы я не видел оригинал, то точно бы купился», «Плейбой, миллиардер, филантроп, певец».

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon успешно стартовала к МКС 30 мая. Это была вторая попытка. Изначально полет был запланирован на 27 мая. Однако его пришлось перенести из-за сильного тумана, который опустился на космодром.

Это первый пилотируемый полет США с 2011 года, а также первый космический полет частной компании с людьми на борту. Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем.