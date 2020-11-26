«Фамилию шептали на каждом углу». Как Марадона приезжал в Россию и играл против нее

«Спартак» — «Наполи»

Двадцать лет назад — 7 ноября 1990 года — трибуны «Лужников» были заметно переполнены. В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов «Спартак» принимал «Наполи». Около 100 тысяч болельщиков пришли, чтобы не только поддержать красно-белых, но и полюбоваться игрой легендарного Марадоны. Перед этой встречей команда Олега Романцева уверенно одолела чешскую «Спарту». Но следующий соперник заставил игроков «ахнуть», как писал в книге «По прозвищу Царь» Александр Мостовой.

«Марадона — это в то время было все. Да, приятно было сразиться с „Наполи“. Лучшая команда Италии, чемпион. Но главное — Марадона. Его фамилию в те времена шептали на каждом углу», — писал Мостовой.

В то время ворота столичной команды защищал нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов. По его словам, Марадона прилетел на игру самостоятельно — на личном самолете. В Москве, вспоминает «Спорт-Экспресс», обладатель «руки Бога» разгуливал по улицам в шубе и производил фурор гораздо больший, чем на поле.

«Каждое прикосновение наших игроков к Марадоне встречалось свистком. 27 штрафных назначили! Но обиды на судейскую бригаду у меня не было — гений есть гений, и они его охраняли. Прикасаться к нему было нельзя. Кстати, сам Марадона вел себя порядочно, не симулировал. Толкнули — встал, поднялся и побежал дальше», — писал Олег Романцев в книге «Правда обо мне и „Спартаке“».

Опекать великого аргентинца тренер доверил защитнику Василию Кулькову. Тот со своей задачей вполне справился. Нападающий вышел на замену во втором тайме, но так и не смог проявить себя и забить спартаковскому голкиперу.

«Где-то за час до матча, уже после установки, Романцев в раздевалке отвел меня в сторону и сказал: „Будешь играть против Марадоны“. Тот был уже не в лучшей форме, лишний вес… Но играть против него было интересно. Я получал удовольствие, если удавалось чисто отобрать мяч», — цитирует sроrt24 слова Кулькова.

Основное время завершилось вничью. А в серии пенальти удача улыбнулась москвичам. Первый матч в Неаполе также окончился со счетом 0:0, и по итогам двух встреч команда Романцева прошла в четвертьфинал.

«В 1990 году посчастливилось в еврокубке сыграть с „Наполи“, за который тогда выступал Марадона. В Неаполе и Москве разошлись мирно — по 0:0. В „Лужниках“ на ответную встречу собралось 100 тысяч зрителей. Я под 11-м номером играл на левом фланге обороны, Марадону опекал Кульков. Поразили пасы великого Диего — неожиданные, невероятно точные», — вспоминал защитник Дмитрий Градиленко.

Легенда без закидонов

Доводилось нашим игрокам встречаться с легендой и в матчах национальных сборных. Полузащитник Леонид Буряк дважды сыграл против Марадоны: в 1980 и 1982 годах.

«Диего — легендарный футболист! Сколько времени прошло, а им все восхищались. Я счастлив, что мы играли с ним в одно время. В их команде было много знаковых игроков, таких как Диас, но Марадона стоял особняком. С Марадоной на поле все было с уважением. Большой футболист — большой человек. Он вел себя импозантно, было видно, что звезда, но не было никаких случаев, которые показывали его нетактичность. С его стороны все было на высоком уровне», — приводит слова полузащитника Сhampionat.com.

Олег Романцев встречался с аргентинцем не только в качестве спартаковского наставника, но и как игрок сборной в 1980-м.

«Для меня он всегда был лучшим футболистом, сколько бы ни шла полемика об этом. Я искренне так считаю — я играл против него и как футболист, и как тренер. И всегда им восхищался. По нему не видно было, что он звезда, пока он мяч не получит. Вел себя без всяких закидонов. Пока Марадона без мяча, даже не думаешь, что он величайший», — рассказал он.

Вагизу Хидиятуллину и Валерию Шмарову довелось поменяться с аргентинцем майками. И спустя 30 лет оба говорят, что бережно хранят футболки сборной и «Наполи» с заветной десяткой на спине. Бывший спартаковский голкипер Ринат Дасаев дважды играл с Марадоной за одну команду — сборную мира.

«Лично в моей душе он оставил прекрасные впечатления. Очень добродушный, веселый, он всегда приходил на помощь. Мы общались с ним в „Севилье“, пересекались там. Ну и как игрок он, конечно, великий! Марадона очень любил шутить. Общались мы, как нормальные люди, главное — как друзья. Безумно грустно, что такой человек ушел из жизни, еще и в таком молодом возрасте», — отметил Дасаев.

Вторая «рука Бога» на игре с СССР

Встреча СССР и Аргентины на ЧМ-90 в Италии запомнилась многим любителям футбола. Ведь там Диего еще раз продемонстрировал прославившее его умение спасать ворота рукой. На 12-й минуте встречи после подачи углового Игорем Добровольским мяч попал к Олегу Кузнецову, который переправил его в ближний угол. Но Марадона ловко подставил правую руку и не позволил мячу залететь в ворота. Арбитр Фредрикссон явного нарушения не заметил.

«Я недалеко от аргентинской штрафной стоял, все видел, даже Уваров рассмотрел „божью руку“ от противоположных ворот. Про судью и говорить не стоит, невозможно было тот момент прохлопать. Он рядом находился. Быстро чувствуешь, когда судья тебя „плавит“», — отмечал Сергей Горлукович.

На послематчевой пресс-конференции тренер Валерий Лобановский заявил, что если судья плохо видит, то не должен выходить на поле. В ответ Марадона не удержался от шпильки, отметив, что судья мог ошибиться, как и советский тренер с составом команды. Но лично он не уверен, что в самом деле коснулся мяча.

«Хитрец Марадона снова провернул свой легендарный трюк с „рукой Бога“. Только Англии он забивал левой, а от нас защищался правой. Я не знаю почему, но арбитры не увидели нарушения. Видимо, руки Марадоны действительно имеют магическую силу», — комментировал эпизод игрок сборной Андрей Зыгмантович.

Визиты в Россию

В июне 2017 года аргентинец побывал в России на матчах финала Кубка конфедераций в Петербурге. Там ему вручили свитер хоккейного клуба СКА.

По Москве эпатажный аргентинец гулял в спартаковском красно-белом шарфе.

Спустя полгода он вернулся в Россию на жеребьевку ЧМ-2018 и сфотографировался с Владимиром Путиным.

Во время матча между Нигерией и Аргентиной он настолько поддерживал свою команду, что прямо со стадиона его вертолетом доставили в больницу.

Диего объяснил произошедшее болями в шее. Но, по слухам, причиной стали алкоголь и запрещенные вещества, которыми злоупотреблял аргентинец.