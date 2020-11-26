Мир прощается с Диего Марадоной. В Неаполе фанаты запустили салюты в память о легенде футбола

Мир прощается с великим аргентинским футболистом Диего Марадоной. Он ушел из жизни 25 ноября. Самый яркий отрезок карьеры он провел в итальянском «Наполи». На улицах Неаполя запустили салюты в память о Марадоне.

После новости о смерти футбольной легенды толпы людей вышли на улицы Неаполя, чтобы выразить свою скорбь. В память о Марадоне фанаты устроили салют.

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Свои соболезнования выразил также клуб «Наполи», в составе которого Марадона выиграл два чемпионата, Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

«Навсегда. Прощай, Диего», — говорится в сообщении футбольного клуба в Twitter.

Свои соболезнования выражают футболисты со всего мира. Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин рассказал в беседе с «360», что Марадона был выдающимся футболистом.

«Грустно, что нет этого человека. Это был выдающийся футболист, который был чемпионом мира; выиграл все, что в футболе мировом было, был лучшим игроком», — рассказал Семин. Он также выразил соболезнования в связи с кончиной аргентинского футболиста.

Мир скорбит о смерти одного из самых легендарных футболистов мира Диего Марадоны. Автор «руки Бога» и «гола столетия» скончался в возрасте 60 лет в своем доме недалеко от Буэнос-Айреса. Забитые им голы навсегда войдут в историю мирового футбола, а сам он останется лучшим игроком столетия.