«Бездарные» игроки и «физрук» вместо тренера. Куда заведет Черчесова скандал с ЦСКА

Ставка на «бездарность»

Станислав Черчесов пришел в эфир «Матч ТВ» после того, как его подопечных обыграли турки со счетом 3:2 и разгромила команда Сербии, забив пять голов. При этом сам тренер заявил, что не считает себя ответственным за поражение.

Отвечая на вопросы он высказался о поведении на поле нападающего ЦСКА Федора Чалова и братьев Мирончуков.

«„Золотому активу“, как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченными сделать», — сказал Черчесов. Также он отметил, что сделал выбор между форвардами в пользу Антона Заболотного, потому что он приносит больше пользы.

«Мне лучше „бездарный“ Заболотный (я его так не называю), чем талантливый, который ничего не делает», — сказал Черчесов.

Слова тренера сборной вызвали возмущение со стороны ЦСКА. Клуб выпустил официальное заявление, в котором обвинил Черчесова в переходе на личности и оскорблении игроков.

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении», — говорится в тексте заявления.

В ЦСКА отметили, что многие называют Черчесова «физруком», но клуб никогда не позволял себе называть его так публично.

«Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — подчеркнули в ЦСКА.

На начавшийся скандал отреагировали в РФС. Глава комитета по этике Семен Андреев в беседе с РИА «Новости» заявил, что его ведомство готово рассмотреть заявление ЦСКА на слова Черчесова, если клуб его направит. Он отметил, что это будет первый случай в его практике.

Бомба замедленного действия

Станислав Черчесов может высказывать собственное мнение, но при этом он должен понимать свой статус и последствия, которые могут вызвать его заявления. В конечном итоге все это скажется не только на его имидже, но и на атмосфере в команде. Об это заявил «360» футбольный эксперт Станислав Рынкевич.

В той волне, которая сейчас поднялась виноват сам Черчесов. Но у него еще есть большой кредит доверия после того, как он провел сборную в чемпионате мира, вывел команду на «Евро». Но все это скажется на атмосфере в сборной и на отношениях с одним из ведущих клубов Станислав Рынкевич

Рынкевич отметил, что такую ситуацию невозможно представить в западных футбольных лигах, где каждое заявление тренеры и игроки согласуют с командой пиарщиков и пресс-секретарей. Но для России этот метод вряд ли подойдет, потому что тот же Черчесов просто не будет слушать советы по тому, как и что ему говорить.

«Он человек другого поколения, вырос на других принципах и так далее. Преимущество нашего спорта, что человек идет, не опираясь ни на какие ориентиры. При этом имеет собственные представления о том, кто может задавать ему неудобные вопросы, а кто нет», — отметил эксперт.

По его словам, Черчесов, скорее всего, даже не поймет с чем связан скандал, а будет считать, что все это организованная против него травля.

Рынкевич напомнил, что главный тренер российской сборной всегда отличался тяжелым характером и на неудобные вопросы журналистов реагировал всегда очень остро. Мог даже перейти на личности. Но раньше это проявлялось реже, так как сборная показывала неплохие результаты. Но после двух поражений подряд тренер явно был на взводе.

Другой вопрос, чтобы случилось, если бы сборная проиграла не два матча в Лиге наций, а на чемпионате мира или чемпионате Европы, то тогда бы конфликт вырос до огромных масштабов Станислав Рынкевич футбольный эксперт

Рынкевич отметил, что сейчас всех интересует вопрос: сохранит ли Черчесов свой пост в сборной. И дело совсем не в его заявлении, а в последствиях.

«Нужно понимать, что это бомба замедленного действия. Потому что еще одно болезненное поражение может привести к тому, что вообще все рассорятся со сборной России, а никому это не нужно, ни РФС, ни клубам», — подчеркнул собеседник.

Комментируя заявление ЦСКА Рынкевич назвал его эмоциональным, но при этом отметил, что клуб защитил своего игрока. Поэтому разбираться в сложившейся ситуации придется Станиславу Черчесову, «который решил, что может отвечать на вопросы журналистов без всяких последствий».

Главное результат

Не существует тренера, который бы знал и умел все. Главное для всех — это показатели его работы, а не слова. Если Черчесов будет давать положительный результат, то совершенно неважно, что он говорит. Таким мнением с «360» поделился футбольный эксперт Дмитрий Галямин.

Он подчеркнул, что заявление ЦСКА, осуждающее тренера сборной, не даст никакого эффекта. Решение по Черчесову могут принимать только люди, которые имеют для этого власть и полномочия. Отказываться от хорошего руководителя смысла нет. Также Галямин отметил, что на отношении клуба и сборной это никак не скажется. Если Черчесову будут нужны их игроки, то ни их вызовет.

«Он высказал позицию по своей команде, а не по другой. У него есть свое мнение, и он о нем заявил. А слова других клубов или журналистов Черчесову до лампочки. Это мое личное мнение», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что единственная ошибка, которую совершил тренер сборной в последнее время это то, что он вывел игроков на матч со сборной Молдавии.

«Его нужно было или не играть вообще или играть вторым составом. С учетом того, что все игры были на выезде, тяжелый перелет, сложный график, клубные турниры, чемпионат, международные матчи, эта игра оттянула много сил. После этого на официальных матчах футболисты были не в лучшей форме», — объяснил он провальные матчи в Лиге чемпионов.

При этом Галямин отметил, что вполне понимает ЦСКА, которые защитили своего игрока от нападок. Это член их команды, по которой они имеют право высказываться.

«Каждый должен заниматься своим делом. Если у Черчесова возникли проблемы и нет результата, то в этом будет разбираться руководство РФС, а не клубы», — подытожил он.