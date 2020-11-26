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    26 ноября 2020, 06:40

    СМИ назвали причиной смерти Марадоны острую сердечную недостаточность

    Александра Ломейко

    Судмедэксперты озвучили предварительные результаты вскрытия скончавшегося накануне легендарного футболиста Диего Марадоны. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

    В медицинском заключении, сообщил телеканал TN, указано, что сердечная недостаточность вызвала «острый отек легких».

    Кроме того, Марадона страдал дилатационной кардиомиопатией. При ней происходит растяжение полостей сердца без увеличения толщины стенок и нарушение его сокращательной функции.

    Полученные результаты, заметил невролог Нельсон Кастро, соответствуют основным патологиям, которые были у Марадоны.

    «Он страдал от хронической застойной сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких, что подтверждает наличие у него проблемы, которая возникла с 2000 года и ухудшилась», — подчеркнул он.

    Смерть футболиста Кастро назвал внезапной.

    Диего Марадона скончался 25 ноября в своем доме. За завтраком он пожаловался на плохое самочувствие. Бывшего спортсмена осмотрел находившийся в доме врач, ему вызвали скорую, но медики не сумели спасти аргентинца.