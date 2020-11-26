СМИ назвали причиной смерти Марадоны острую сердечную недостаточность

Судмедэксперты озвучили предварительные результаты вскрытия скончавшегося накануне легендарного футболиста Диего Марадоны. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В медицинском заключении, сообщил телеканал TN, указано, что сердечная недостаточность вызвала «острый отек легких».

Кроме того, Марадона страдал дилатационной кардиомиопатией. При ней происходит растяжение полостей сердца без увеличения толщины стенок и нарушение его сокращательной функции.

Полученные результаты, заметил невролог Нельсон Кастро, соответствуют основным патологиям, которые были у Марадоны.

«Он страдал от хронической застойной сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких, что подтверждает наличие у него проблемы, которая возникла с 2000 года и ухудшилась», — подчеркнул он.

Смерть футболиста Кастро назвал внезапной.

Диего Марадона скончался 25 ноября в своем доме. За завтраком он пожаловался на плохое самочувствие. Бывшего спортсмена осмотрел находившийся в доме врач, ему вызвали скорую, но медики не сумели спасти аргентинца.