Лондонский исход. Как люди бежали от нового штамма коронавируса

Жители Лондона сбежали из домов из-за новых ограничений. Вокзалы и аэропорты были переполнены, люди уезжали кто куда. Полиция отреагировала, когда возможные зараженные уже были в другом городе.

Бегство с тонущего корабля

Из-за нового штамма коронавируса, который появился в Великобритании, власти страны ввели строжайшие ограничения для жителей Лондона, части Эссекса и Хартфордшира. Это четвертый (максимальный) уровень ограничений, который будет действовать минимум до 30 декабря. Запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендовали никуда не ездить и не выходить из домов без необходимости. Речь идет о территории, на которой живут около 20 миллионов граждан.

При этом жители Лондона не стали разбираться в вопросе и решили поскорее покинуть зараженные территории (не исключено, что они сами являются переносчиками вируса). Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон «стал причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона».

Ограничения вступили в силу 20 декабря. До начала действия мер жители спешно уезжали из Лондона.

Вечером 19 декабря на вокзале Сент-Панкрас находилось огромное количество людей. У некоторых билеты были куплены давно, другие же хотели уехать хоть куда-то. Дело в том, что уже к вечеру субботы нельзя было приобрести билет на нескольких лондонских вокзалах, включая Паддингтон, Кингс-Кросс и Юстон. Люди собирались, чтобы в том числе сесть на поезд до Лидса.

В аэропорту Хитроу тоже было огромное количество пассажиров. Они пытались покинуть город, пока их рейсы не отменили из-за карантинных мер четвертого уровня.

При этом Оксфорд-стрит во время бегства горожан выглядела так.

Когда толпу уже было невозможно контролировать, полиция заявила, что будет штрафовать людей, которые без причины пытаются покинуть Лондон на каком-либо транспорте. Сколько горожан получило штрафы, не сообщается.

В воскресенье, 20 декабря, один пользователь опубликовал фото с вокзала Сент-Панкрас вообще без людей. Видимо, тогда все желающие уже либо покинули территорию, либо попались на нарушениях.

В лондонском метро к 21 декабря тоже не было людей. По крайней мере об этом говорят фотографии из соцсетей.

Кратко о новом штамме

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, его неофициальное название N501Y. Потом он быстро попал в Данию, Нидерланды и даже Австралию. Вирус также обнаружили в ЮАР и Италии. Откуда штамм появился в Великобритании, пока не ясно. Также нет подтверждений, что против этого штамма не будут действовать вакцины. То есть не исключено, что разрабатываемые и существующие препараты смогут воздействовать на него.

О его опасности тоже пока ничего не известно. В Великобритании им инфицированы тысячи людей, их число растет. Ежедневная госпитализация увеличилась на 13%, а среднесуточное число случаев заболевания — на 14% за последнюю неделю. Такая статистика говорит, что штамм заразный. Но нет подтверждений, что он приводит к тяжелым формам заболевания.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал, что мутация коронавируса — естественное явление, из-за которого бессмысленно закрывать российские границы.

Однако более 20 стран остановили транспортное сообщение с Великобританией, из которых как минимум 14 членов Евросоюза. Среди испугавшихся государств Италия, Австрия, Германия, Болгария, Ирландия, Латвия, Финляндия, Литва, Турция, Марокко, Кувейт, Колумбия, Швейцария и Аргентина и так далее. Саудовская Аравия полностью закрыла границы на неделю.

Россия не стала останавливать авиасообщение с Соединенным Королевством. В любом случае летать в страну можно только «Аэрофлоту», который не сообщал о приостановке полетов. По словам руководителя отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолога НИЦЭМ имени Гамалеи Виктора Зуева, всех приезжающих из Великобритании отправляют на двухнедельный карантин.