Онищенко назвал новую мутацию коронавируса естественным явлением

По словам специалистов, новый штамм COVID-19 распространяется особенно быстро. По этой причине целый ряд стран закрыли границы для англичан. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что летальность от новой мутации коронавируса в настоящий момент не подтверждена. Онищенко подчеркнул, что появление новых штаммов любого вируса — естественное явление.

«С первого дня идут мутации, и это неизбежный процесс. Не вижу особого смысла сейчас закрывать границы, потому что нужно интенсифицировать вакцинацию от коронавируса», — поделился мнением депутат.

Специалист напомнил, что существуют более опасные мутации. Он привел в пример гриппозный вирус. По словам Онищенко, эта инфекция не прекращает меняться каждый год и выживает намного лучше, чем COVID-19.

Накануне бывший главный санитарный врач России заявил, что ограничения в праздничные каникулы в начале января позволят сдержать эпидемический процесс.