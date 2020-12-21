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    21 декабря 2020, 10:44

    Онищенко назвал новую мутацию коронавируса естественным явлением

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции, которая появилась в Великобритании, не опаснее прежнего штамма, информирует сайт URA.ru.
    Онищенко назвал новую мутацию коронавируса естественным явлением

    По словам специалистов, новый штамм COVID-19 распространяется особенно быстро. По этой причине целый ряд стран закрыли границы для англичан. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что летальность от новой мутации коронавируса в настоящий момент не подтверждена. Онищенко подчеркнул, что появление новых штаммов любого вируса — естественное явление.

    «С первого дня идут мутации, и это неизбежный процесс. Не вижу особого смысла сейчас закрывать границы, потому что нужно интенсифицировать вакцинацию от коронавируса», — поделился мнением депутат.

    Специалист напомнил, что существуют более опасные мутации. Он привел в пример гриппозный вирус. По словам Онищенко, эта инфекция не прекращает меняться каждый год и выживает намного лучше, чем COVID-19.

    Накануне бывший главный санитарный врач России заявил, что ограничения в праздничные каникулы в начале января позволят сдержать эпидемический процесс.