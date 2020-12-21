Меры защиты от «британского» штамма коронавируса назвали в Центре Гамалеи

Выявленный в Великобритании штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты. Страны уже начали закрывать границы, а всех прилетевших из Великобритании необходимо отправлять на карантин. Об этом «360» заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

Вирусолог отметил, что сейчас по всему миру прекращается авиасообщение с Великобританией. При этом некоторые страны закрывают и автомобильное сообщение со страной.

«Публика, которая прилетает из Великобритании, помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — пояснил Зуев.

Он добавил, что сейчас не может быть каких-либо сиюминутных опасений на счет «британского» штамма коронавируса. При этом инфекция может попасть и в Россию.

«Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться», — заявил вирусолог.

По словам Зуева, ситуация еще раз говорит о том, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил. Врач призвал всех россиян обязательно носить маски и не подвергать свое здоровье опасности.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. После этого о закрытии авиасообщения объявили более 20 стран.