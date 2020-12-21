Меры защиты от «британского» штамма коронавируса назвали в Центре Гамалеи
Вирусолог отметил, что сейчас по всему миру прекращается авиасообщение с Великобританией. При этом некоторые страны закрывают и автомобильное сообщение со страной.
«Публика, которая прилетает из Великобритании, помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — пояснил Зуев.
Он добавил, что сейчас не может быть каких-либо сиюминутных опасений на счет «британского» штамма коронавируса. При этом инфекция может попасть и в Россию.
«Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться», — заявил вирусолог.
По словам Зуева, ситуация еще раз говорит о том, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил. Врач призвал всех россиян обязательно носить маски и не подвергать свое здоровье опасности.
Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. После этого о закрытии авиасообщения объявили более 20 стран.