Великобританию начали изолировать от Европы. Все из-за более заразной версии коронавируса

Новый штамм коронавируса молниеносно распространяется по Великобритании. Эту же мутацию уже нашли в Дании, Нидерландах и Австралии. Он на 70% заразнее своего предшественника и отличается от него по 23 пунктам. Но ВОЗ успокаивает: штамм не опаснее уже существующих мутаций. Тем не менее другие страны уже решили подстраховаться и закрывают воздушное пространство.

Новая мутация SARS-CoV-2

Неофициальное название штамма — N501Y. Мутацию обнаружили в сентябре. Однако теперь распространение вируса «вышло из-под контроля», признал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Новый штамм передается быстрее ныне известных типов. Предполагается, что именно он повлиял на быстрое распространение коронавируса на юго-востоке страны. Инфицированы около тысячи подданных в 60 районах Англии. И число тех, кого поразил мутировавший SARS-CoV-2, постоянно растет. Вирус легче передается от человека к человеку, а значит, более заразен. В среднем ежедневная госпитализация увеличилась на 13%, а среднесуточное число случаев заболевания увеличилось на 14% за последнюю неделю по всему королевству.

Штамм на 70% заразнее первоначального варианта болезни, говорил премьер-министр Борис Джонсон. Хотя нет доказательств, что при нем болезнь протекает тяжелее и возрастает риск летальности.

По словам главного научного советника в правительстве Патрика Валланса, новый штамм коронавируса обладает 23 отличиями от предыдущего штамма. Некоторые из них «вызывают беспокойство», а сама мутация становится «доминирующей».

Из-за этого в Лондоне, части Эссекса и южном Хартфордшире на юге Англии вводятся строжайшие ограничения в соответствии с «третьим уровнем» правил правительства Великобритании в отношении COVID-19. При этом пока нет никаких оснований думать, что новая мутация приводит к тяжелым формам заболевания, заявил Хэнкок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже в курсе нового типа вируса. Специалисты не нашли доказательств, что новый штамм коронавируса серьезно влияет на структуру патогена. В организации не сочли штамм более опасным уже существующих мутаций. Мутация не проявляет себя каким-то необычным образом. Несмотря на это в ВОЗ предупредили: осторожность не помешает, потому что мутация распространяется стремительно.

Кроме того, в ВОЗ следят, влияет ли штамм на исчезновение антител. На подобное тестируют все мутации вируса.

Тот же штамм обнаружен еще в трех странах. Мутацию SARS-CoV-2 также выявили в Дании, недавно к ней присоединились Нидерланды и Австралия.

Правительство Нидерландов намерено в ближайшие дни начать работу с другими странами — членами Евросоюза. Сотрудничество позволит изучить возможное распространение нового штамма.

Отменяются авиарейсы

Новость о мутации моментально вызвала реакцию других стран. Резко посыпались новости о приостановке и возможном закрытии госграниц. Список постепенно расширяется.

Точно решились на данные меры Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия и Австрия. Причем Нидерланды не будут принимать авиарейсы из Британии до 1 января. Бельгия закрывается от королевства минимум на сутки. А Франция отменила не только авиасообщение, но и движение поездов.

Германия и Израиль пока не приняли окончательное решение. Но ФРГ планирует временно разорвать авиасообщение и с Великобританией. А Израиль подумывает не пускать самолеты из Великобритании и Дании.

Поможет ли вакцина?

Повлияет ли как-то новый штамм на эффективность российской вакцины «Спутник V»? На этот вопрос «360» уже ответил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института Гамалеи Виктор Зуев. Нынешние мутации практически не отражаются на генетической картине возбудителя, поэтому медицинский препарат остается таким же эффективным и безопасным.

Судя по всему, ученые были готовы к такому развитию событий. Зуев удивился бы, если бы коронавирус со временем не мутировал.

За год распространения коронавируса в мире ученые регистрировали мутации, но они не меняли генетической палитры возбудителя. Именно по этой причине «Спутник V» остается безопасным.

Сотрудники исследовательского центра Гамалеи и специалисты со всего мира продолжат наблюдать за этим вирусом.

Вирусолог Александр Чепурнов назвал не опасной мутацию коронавируса в ЮАР. Она просто повлияла на ускоренное распространение инфекции. Мутация не угрожает вакцине. Эту же точку зрения поддержал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он считает, что вакцинный иммунитет не пострадает.