Более 20 стран закрыли авиасообщение с Лондоном из-за мутации коронавируса. Вот полный список

Более 20 стран уже приостановили авиасообщение с Великобританией после того, как там обнаружили более заразный штамм коронавируса. Сегодня Евросоюз примет согласованное решение по этому вопросу.

Как сообщил сайт Би-би-си News, авиасообщение с Великобританией закрыли Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония. UPD: к списку добавились Польша и Португалия.

Самолеты из Москвы в Лондон пока летают.

Накануне Германия пригласила лидеров стран Европейского союза на срочное заседание, чтобы решить вопрос новых ограничений. В Лондоне пройдет заседание чрезвычайного комитета правительства Cobra.

О новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно на прошлой неделе, хотя штамм выявили еще в сентябре. Видоизмененный коронавирус заразнее того, который циркулирует в мире, на 70%.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не паниковать из-за этой новости, так как мутировавший штамм вряд ли сможет противостоять вакцинам.