Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ. Лекарство нашли?

«Лондонский пациент» сохранял анонимность на протяжении года, но в итоге решил рассказать свою историю. Медики утверждают, что Кастильехо перестал принимать антиретровирусные препараты больше 30 месяцев назад. За это время ВИЧ в его анализах так и не появился.

О предыдущем положительном опыте стало известно лишь в 2011 году, спустя 3,5 года после трансплантации. Тогда подобную операцию перенес так называемый «берлинский пациент» Тимоти Браун.

Устойчивость к ВИЧ

Это, безусловно, победа над вирусом. Однако у такого метода есть свои недостатки.

«Проблема в том, что повторить успешный опыт удалось только через 13 лет. Это говорит о том, что очень трудно подобрать донора, который был бы одновременно и устойчив к ВИЧ, и по остальным параметрам подходил бы как донор костного мозга», — объяснил «360» директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

На севере Европы, как и в северной России, существует небольшая прослойка — порядка 1% — людей, полностью невосприимчивых к ВИЧ. У них на клетках нет рецепторов, к которым присоединяется вирус. От такого пациента и пересадили клетки костного мозга Кастильехо. Собственные клетки пациента уничтожили, а вместо них стали размножаться клетки, не восприимчивые к ВИЧ. Вирусу стало попросту некуда присоединяться.

Этот подход не очень эффективный. Во-первых, пересадка костного мозга стоит порядка 100 тысяч долларов (7,18 миллиона рублей — прим. ред.) и больше. Во-вторых, очень трудно подобрать донора Вадим Покровский.

Метод, в основном, носит теоретический характер. Он показывает, что в принципе возможность излечить от ВИЧ есть. По словам собеседника «360», сейчас даже предлагают такой вариант: брать костный мозг у самого пациента, обрабатывать его таким образом, чтобы исчезли рецепторы, к которым прикрепляется ВИЧ, и использовать вместо пересадки донорских клеток материал самого пациента, уже невосприимчивый к вирусу.

Покровский добавил, что такие эксперименты уже идут. На животных получили хорошие результаты, теперь ведут клинические испытания методики в европейских странах.

«В Китае таким образом уже якобы пытались обработать яйцеклетки и сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ. Но это встретило большую критику со стороны общественности. Говорили, что это может вызвать некоторые отклонения у ребенка в будущем. Поэтому исследования по изменению восприимчивости клеток к ВИЧ идут долго. Надо пройти все фазы испытаний, доказать безвредность метода. Но он хорош, конечно», — заключил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Ранее «360» рассказал, что от ВИЧ-инфицированных матерей в 2019 году в Подмосковье родилось около 650 здоровых детей. Главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин заверил, что у каждой ВИЧ-инфицированной женщины есть возможность родить здорового ребенка.