Около 650 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных матерей в 2019 году в Подмосковье

Главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин заверил, что у каждой ВИЧ-инфицированной женщины есть возможность родить здорового ребенка.

«Для этого требуется обратиться к специалистам Московского областного центра СПИД. Врачи назначат антиретровирусную терапию, которая будет препятствовать заражению плода. Все лечение проводится бесплатно», — обратил внимание Пронин.

Отмечается, что успешность лечения зависит от того, насколько женщины с ВИЧ следуют рекомендациям врачей по приему препаратов.