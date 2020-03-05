05 марта 2020, 15:26
Около 650 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных матерей в 2019 году в Подмосковье
В прошлом году в Московской области от родителей с ВИЧ-инфекцией родилось 647 здоровых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин заверил, что у каждой ВИЧ-инфицированной женщины есть возможность родить здорового ребенка.
«Для этого требуется обратиться к специалистам Московского областного центра СПИД. Врачи назначат антиретровирусную терапию, которая будет препятствовать заражению плода. Все лечение проводится бесплатно», — обратил внимание Пронин.
Отмечается, что успешность лечения зависит от того, насколько женщины с ВИЧ следуют рекомендациям врачей по приему препаратов.