    05 марта 2020, 15:26

    Около 650 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных матерей в 2019 году в Подмосковье

    Артур Блянихов

    В прошлом году в Московской области от родителей с ВИЧ-инфекцией родилось 647 здоровых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

    Главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин заверил, что у каждой ВИЧ-инфицированной женщины есть возможность родить здорового ребенка.

    «Для этого требуется обратиться к специалистам Московского областного центра СПИД. Врачи назначат антиретровирусную терапию, которая будет препятствовать заражению плода. Все лечение проводится бесплатно», — обратил внимание Пронин.

    Отмечается, что успешность лечения зависит от того, насколько женщины с ВИЧ следуют рекомендациям врачей по приему препаратов.