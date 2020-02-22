Кудрин назвал критической ситуацию с ВИЧ в России

«Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — написал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

К посту глава он прикрепил ссылку на материал о том, что президент России Владимир Путин якобы подписал перечень поручений по борьбе с ВИЧ. Об этом ранее сообщило издание «Коммерсантъ». Во время беседы с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никогда о таком перечне не слышал.

На прошлой неделе журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм «ВИЧ в России». Его уже посмотрели 14 миллионов человек. Замминистра здравоохранения Олег Салагай назвал эту документалку необходимой, так как она подталкивает сдать анализы на вирус. В России, по его словам, многие про ВИЧ ничего не знают.