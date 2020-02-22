В парке Москвы нашли мертвым человека со справкой о ВИЧ

По информации телеканала, тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Тропаревском парке на юго-западе Москвы. У него в кармане лежала справка о положительном статусе заболевания. В его вещах также обнаружили чехол от ножа.

По факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства смерти человека.

Ранее в Пермском крае ВИЧ-положительный мужчина пришел в местную поликлинику, чтобы узнать, где получить лекарства — их государство предоставляет бесплатно. Врач отреагировал неадекватно: с криками: «Вы сейчас всех перезаражаете» — выбежал из кабинета.

Что нужно знать о вирусе иммунодефицита человека в России и почему даже доктора в нашей стране оказываются некомпетентными — в материале «360».