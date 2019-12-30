В 2018 году на свет появились первые в истории генетически модифицированные девочки-близнецы Лулу и Нану. И за это ученый, «создавший» их, проведет несколько лет в тюрьме. На днях суд города Шэньчжэня вынес приговор генетику Цзянькую Хэ и признал его действия незаконными. Но эксперименты с геномом человека станут частыми в будущем. Но этичны ли они и действительно ли Цзянькуй Хэ преступник?

Следствие и суд

Суд отправил Цзянькуя Хэ в тюрьму на три года и обязал заплатить штраф в размере трех миллионов юаней (около 26,6 миллиона рублей) за незаконный эксперимент с рождением трех детей с измененными генами. В 2018 году на свет появились девочки-близнецы, а потом выяснилось, что в ходе эксперимента забеременела еще одна женщина. В результате в Китае началось расследование по этому делу.

Помимо Хэ, осудили его коллег: Жэньли Чжана приговорили к двум годам тюрьмы и миллиону юаней штрафа (около 8,7 миллиона рублей), а Цзиньчжоу Цинь получил 1,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф 500 тысяч юаней (чуть больше 4,4 миллиона рублей).

Следователи уверены, что в 2016 году Хэ, работая доцентом Южного университета науки и технологий, решил разбогатеть при помощи модификации генома человека. В этой связи он вступил в сговор с Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинь, подделал документы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам. Далее ученые отобрали несколько супружеских пар с ВИЧ-инфицированными мужчинами, ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. После этого исследователи изменили ДНК эмбрионов, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), используя новый метод редактирования генов CRISPR-Сas9.

Против исследований и экспериментов Хэ выступило в 2018-м и правительство Китая. Власти уверены, что еще слишком рано проводить такие опыты.

Что сделал Хэ и почему это проблема

Цзянькуй Хэ — китайский биолог, который в начале ноября 2018 года провел эксперимент с созданием первых генетически модифицированных детей. На свет появились двойняшки Лулу и Нану. Он вмешался в их геном на стадии эмбриона, чтобы сделать невосприимчивыми к ВИЧ. Он с коллегами взял восемь пар, проходивших по программе лечения бесплодия. Все мужчины были заражены ВИЧ, а женщины здоровы.

С помощью метода геномного редактирования CRISPR Хэ «выключил» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. CRISPR представляет собой что-то вроде «молекулярных ножниц», которыми можно убирать специфические нити ДНК или настраивать их, чтобы избежать наследуемых заболеваний.

В результате экспериментов родились три ребенка, якобы устойчивых к ВИЧ. Вот только доказательств их защищенности от вируса нет.

Кроме того, в эксперименте Хэ использовал именно отцов с вирусом иммунодефицита, а матери были здоровы. Во-первых, вряд ли женщины добровольно пошли на эксперимент с желанием заразиться. Во-вторых, если девочки действительно родились здоровыми, то заслуга Хэ здесь сомнительная, так как от зараженного вирусом отца дети в большинстве случаев рождаются здоровыми.

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Вопрос еще вот в чем: если оплодотворение проходило экстракорпорально, то для того, чтобы плод был здоров, эякулят мужчины очищают от вируса. Хэ мог этого не сделать для чистоты эксперимента. Тогда он рисковал здоровьем участниц опыта — они могли заразиться ВИЧ. Тогда бы вопрос стоял уже не о биоэтике, а о преступлении.

Геном эмбрионов — это не просто геном. Современные технологии позволяют менять ДНК в клетках как взрослого человека, так и оплодотворенной яйцеклетки. В первом случае изменения не будут наследуемыми, поэтому ученые сталкиваются с меньшими этическими ограничениями — человек подписывает бумаги и понимает, на что идет.

Во втором все сложнее: модификация эмбрионов на стадии одной клетки, из которой потом получается тело с половыми органами, является вмешательством в судьбу не только еще не родившегося ребенка, но и его потомства.

Если форму согласия вместо ребенка еще можно позволить подписывать родителям, то что делать в случае с эмбриональными клетками, когда родители принимают решение, влияющее на весь род? У научного сообщества пока нет однозначного ответа на этот вопрос.

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Будущее области

Доктор биологических наук, генетик Игорь Долотовский в беседе с «360» подтвердил, что эксперимент Хэ — проблемная зона с точки зрения этики. Однако прогресс не остановить и придет время, когда ученым придется заниматься генным редактированием.

С этической точки зрения все это проблемно, потому что это люди. Эксперименты такого рода на людях, мягко говоря, они проблемные. <…> Прогресс не остановить. Очень многие вещи, которые сейчас кажутся обыденными, они в свое время вызывали какие-то возражения Игорь Долотовский.

Долотовский уверен, что в будущем эта область генетики будет развиваться, чтобы впоследствии устранять генетические заболевания. Но в любом случае должно как-то регулироваться юридически и морально. Без ограничений, которые будет устанавливать общество, невозможно, уверен генетик.

Оценивать наказание китайского ученого Долотовский не стал, но отметил, что Китай — страна достаточно жесткая в применении карательных мер.

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Заведующий лабораторией молекулярной генетики и наследственных заболеваний Института молекулярной генетики Валерий Ильинский в разговоре с «360» указал на угрозу экспериментов по редактированию генома.

Весь мир сходится на том, что такого рода редактирование генома сейчас представляет определенную угрозу, поэтому цели, которые преследуют ученые, не оправдывают риски, которые были у этих детей Валерий Ильинский.

Отношение к подобным экспериментам в будущем, по мнению Ильинского, будет в полной мере зависеть от общества.

И все же создать человека, который почти не будет болеть и стареть, заманчиво. Или подвох все же есть?