Лекарство от СОVID-19, запуск Crew Dragon и Парад Победы. Неделя в фотогалерее

Последняя неделя мая оказалась очень богата на самые разнообразные события в России и мире. Подробнее о главных новосях недели с 25 по 31 мая — в фотогалерее «360».

Что можно в Москве и Подмосковье с 1 июня?

Ограничения из-за коронавируса понемногу отменяют. Так, уже с 1 июня в Москве заработают все магазины, а людям разрешат небольшие прогулки. Пропусков для них не нужно, но нельзя отходить от дома дальше чем на два километра. График прогулок для жителей каждого дома появится на сайте mos.ru.

Маска теперь обязательна при каждом выходе из дома. Перчатки необходимо надевать в транспорте и при посещении общественных мест.

В Московской области откроют парки и скверы, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки — только на выдачу книг, тренировочные базы — только для спортсменов.

При этом можно будет заниматься на свежем воздухе, но необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее пяти метров, если рядом с вами человек, с которым вы не живете. Также разрещат посещать кладбища, но тоже только при соблюдении социальной дистанции.

Дистанционное голосование

Голосование по поправкам в Конституцию в нескольких регионах России пройдет в обычном и дистанционном видах. При этом речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах. Такую инициативу должен проявить сам регион, защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования, объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Формы дистанционного голосования могут быть разными. Например, по почте, на цифровом участке или дистанционное электронное голосование (ДЭГ), рассказал «360» соавтор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин.

ДЭГ, по задумке, позволит россиянам реализовать избирательное право без физических контактов с другими людьми. Это особенно актуально при пандемии коронавируса. Для дистанционного голосования нужно будет оставить заявку на портале госуслуг или МФЦ. В некоторых случаях это придется делать через территориальные и участковые комиссии, уточнила Памфилова.

Удачный запуск Crew Dragon

SpaceX со второй попытки запустила миссию Demo-2. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом за последние девять лет, стартующим с территории США.

Экипаж составили двое опытных астронавтов NASA, Даглас Херли и Роберт Бенкен. Crew Dragon уже пристыковался к МКС. И пока американцы праздновали победу, а мир поздравлял их с успехом, пользователи соцсетей придумали новые мемчики про главу SрасеХ Илона Маска.

Лекарство от коронавируса

Минздрав России одобрил первый в стране препарат против COVID-19. Его торговое наименование — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир».

«Авифавир» разработали РФПИ и группа компаний «ХимРар». Клинические исследования «Авифавира» продлятся все лето. Сейчас его эффективность составляет свыше 80%. Применение этого лекарства сократит период болезни у участников испытаний до четырех дней вместо девяти при обычной терапии.