СМИ: лекарство от COVID-19 поступит в больницы России 11 июня

«Авифавир» разработали РФПИ и группа компаний «ХимРар». Это лекарство нельзя будет купить в аптеках. По предположению представителя РФПИ, препарат поступит в российские больницы 11 июня, где его будут применять под строгим надзором врачей.

«Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок. Технологические мощности позволяют производить 60 тысяч упаковок в месяц, 720 тысяч упаковок в год», — рассказали «Известиям» в РФПИ.

Клинические исследования «Авифавира» продлятся все лето. Сейчас его эффективность составляет свыше 80%. Применение этого лекарства сократит период болезни у участников испытаний до четырех дней вместо девяти при обычной терапии.

Накануне Минздрав РФ одобрил препарат, который создали на основе японского «Фавипиравира». Его создали для лечения гриппа. В перспективе этот препарат хотели применять для лечения лихорадки Эбола.