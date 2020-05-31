    31 мая 2020, 09:03

    СМИ: лекарство от COVID-19 поступит в больницы России 11 июня

    Андрей Иванов

    Первый российский препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» поступит в больницы 11 июня. В свободной продаже его не будет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
    СМИ: лекарство от COVID-19 поступит в больницы России 11 июня

    «Авифавир» разработали РФПИ и группа компаний «ХимРар». Это лекарство нельзя будет купить в аптеках. По предположению представителя РФПИ, препарат поступит в российские больницы 11 июня, где его будут применять под строгим надзором врачей.

    «Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок. Технологические мощности позволяют производить 60 тысяч упаковок в месяц, 720 тысяч упаковок в год», — рассказали «Известиям» в РФПИ.

    Клинические исследования «Авифавира» продлятся все лето. Сейчас его эффективность составляет свыше 80%. Применение этого лекарства сократит период болезни у участников испытаний до четырех дней вместо девяти при обычной терапии.

    Накануне Минздрав РФ одобрил препарат, который создали на основе японского «Фавипиравира». Его создали для лечения гриппа. В перспективе этот препарат хотели применять для лечения лихорадки Эбола.