Ученые обнаружили связь между курением и тяжелым протеканием COVID-19. Исследование провели американские биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Но раньше считалось, что курильщикам проще перенести коронавирусную инфекцию. Кто прав?

Клетки «с пальцами»

Ученые создали клеточную модель дыхательных путей курящего человека и проверили, что происходит, когда туда попадает коронавирус. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале Cell Stem Cell.

«Наша модель воспроизводит верхнюю часть дыхательных путей — первое место, куда попадает вирус», — объяснили ученые Центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток при Калифорнийском университете.

Именно в этой части расположены клетки с выступами в виде пальцев, выталкивающими наружу специальную слизь для обнаружения вирусов, бактерий и токсинов.

Стволовые клетки для эксперимента взяли у пяти молодых некурящих людей. Из них вырастили специальную культуру, которую условно заставили «курить». Ученые обрабатывали ее сигаретным дымом по три минуты в сутки в течение четыре дней. Именно так проверяются заболевания легких уже более десяти лет. Руководители исследования отметили, что культура, выращенная из стволовых клеток, отлично имитирует изменения в дыхательных путях человека.

«Курящие» и «некурящие» клетки заразили коронавирусом. Оказалось, что первые подверглись воздействию SARS-CoV-2 в большей степени. На них появилось в несколько раз больше инфицированных клеток.

Такую реакцию вызывает сам сигаретный дым. Он блокирует белки-мессенджеры иммунной системы под названием интерфероны. Эти белки подталкивают зараженные клетки организма противостоять вирусу, а также «предупреждают» здоровые клетки о возможном инфицировании.

«Если вы представите дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах. Оно снижает естественную защиту, что позволяет вирусу проникнуть внутрь», — рассказала руководитель исследования, профессор легочной медицины и сотрудница университетского онкологического центра Бриджит Гомпертс.

Никотин — защита?

Среди населения России и других стран ходит миф, что курение, наоборот, помогает не заболеть COVID-19 или перенести инфекцию в легкой форме. Легенда появилась из-за заявлений нескольких экспертов.

Еще весной российский журналист Александр Невзоров заявил, что курильщики могут не бояться коронавируса. Он сделал такой вывод из-за исследования журнала Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. С ним не согласились многие отечественные врачи и ученые. Например, Геннадий Онищенко поспорил с журналистом. Он заявил, что курильщики не просто должны бояться коронавирус, но еще и обязаны готовиться к тому, что болезнь будет протекать дольше и в более тяжелой форме.

О преимуществе курильщиков говорили и французские ученые. В конце мая они предоставили результаты своего исследования, в которых говорилось о том, что любители сигарет на 80% реже страдают от COVID-19, чем люди без этой вредной привычки.

Французы изучили поведение пациентов в больнице Питье-Сальпетриер и Институте Пастера. С 28 февраля по 9 апреля туда были госпитализированы 482 пациента, из которых лишь 5% ежедневно курили. Ученые предположили, что никотин создает некий защитный барьер, который пока не изучен. С ними согласились китайские коллеги. Врачи в Ухане заметили, что курильщики заражаются коронавирусом в 14 раз реже.

И все же большинство ученых, врачей и других экспертов сходятся во мнении, что курение не просто не защищает от COVID-19, но и усугубляет течение болезни. Такой же точки зрения придерживаются и представители ВОЗ.

В Международный день отказа от курения, 19 ноября, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что на течение болезни могут влиять не только табак, но и электронные сигареты и кальян. У людей с вредными привычками больше риск попасть на ИВЛ при заражении коронавирусом.