Онищенко опроверг заявление Невзорова о том, что курение помогает от коронавируса

Невзоров сослался на исследования журнала Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. Онищенко не согласился с этим тезисом.

По его словам, в легких, ослабленных курением, инфекция может развиться гораздо быстрее и протекать тяжелее, чем у некурящих.

Также Онищенко добавил, что Невзоров сам находится в группе риска: он уже немолод и состояние его здоровья весьма сомнительное. Говорить о том, что курение полезно — совершенно некорректно, особенно в сложившейся ситуации.

«Я не знаю, что там говорит господин Невзоров, но то, что он заболеет, это совершенно точно. Не дай Бог, конечно, я ему этого не желаю. Но вот эту его браваду хотел бы оборвать такой резкой репликой, потому что пижонство в данном случае неуместно», — резюмировал Онищенко.