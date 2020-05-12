Версию о пользе курения для борьбы с коронавирусом опровергли в ВОЗ
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) опровергла домыслы о пользе табака для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило ИА Nation News.
ВОЗ напомнила, что болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие. Курение же причиняет легким вред и тем самым затрудняет для организма борьбу с коронавирусом и прочими инфекциями.
Отмечается, что ранее ученые обратили внимание на то, что среди заболевших COVID-19 низкий процент курильщиков. Это дало им основание предположить, что никотин и табак могут предотвратить инфицирование.