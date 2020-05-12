Версию о пользе курения для борьбы с коронавирусом опровергли в ВОЗ

ВОЗ напомнила, что болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие. Курение же причиняет легким вред и тем самым затрудняет для организма борьбу с коронавирусом и прочими инфекциями.

Отмечается, что ранее ученые обратили внимание на то, что среди заболевших COVID-19 низкий процент курильщиков. Это дало им основание предположить, что никотин и табак могут предотвратить инфицирование.