Кальяны, сигареты и «электронки» оказались особенно опасными для ковидных больных

Курение обычных, электронных сигарет или кальяна можно негативно сказаться на течении COVID-19. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в Международный день отказа от курения.

По его словам, большинство ученых сходятся во мнении, что риск попасть на ИВЛ или умереть повышается у тех больных, кто курит.

«Риски также связаны с электронными сигаретами и кальянами, поэтому в данном случае эти изделия не являются исключением», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Салагай отметил, что в России курильщиков все еще много. Однако снижение употребления табака все же постепенно снижается по стране. Его потребление за год сократилось примерно на 0,5%.

Российское правительство год назад утвердило антитабачную концепцию Министерства здравоохранения. Она будет действовать до 2035 года и состоит в том, чтобы снизить число курильщиков. По плану через 15 лет их в стране должно быть не больше 21%. По данным ведомства, каждый год от проблем со здоровьем из-за курения умирают 300–400 тысяч россиян.

С 30 ноября 2020 года в России начал действовать запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.