Крым припадает к скважинам. Почему проблему воды пытаются решить за счет частных колодцев

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать скважины у частников, если те откажутся делиться с соседями водой. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в ряде населенных пунктов Крыма уже ввели режим ЧС. Сейчас там заговорили о постройке станции опреснения. Но такая вода будет очень дорогой, считают ученые. Проблему можно решить гораздо дешевле.

Сергей Аксенов обязал владельцев скважин делиться водой. У тех, кто откажется это делать, колодцы будут выкупать — в том числе принудительно. Об этом глава Крыма заявил во время заседания оперативного штаба по ситуации с водоснабжением на полуострове.

«Водоснабжение — это общее дело, вода — это [для] всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп», — цитирует ТАСС слова Аксенова.

В выступлении Аксенова речь шла о выкупе скважин в Симферопольском районе, а не в городе, уточнили «360» в пресс-службе администрации Симферополя. Сделают это строго в рамках действующего законодательства.

Забрать по закону

С точки зрения закона власти спокойно могут выкупать скважины, как, впрочем, и другое имущество жителей полуострова, даже принудительно, пояснил крымский юрист и правозащитник Жан Запрута. Это возможно по закону республики 47-ЗРК, принятому в 2014 году.

«Гражданский кодекс предусматривает выкуп земельных участков либо строений недвижимости, но вместе с земельным участком. А по 47-ЗРК не земельные участки, а любое имущество можно выкупать. Лишь бы это было для нужд республики. В этом случае он подходит», — добавил Запрута.

Единственное — процедура выкупа по крымскому закону бюрократически затянута. Так что в ближайшие дни скважины ни у кого не заберут. А если человек наотрез откажется продавать колодец, его выкупят через суд.

С человеческой точки зрения история с выкупом очень неоднозначная. С одной стороны, вода нужна тем же детям или пенсионерам. С другой, скважины все же расположены на частных территориях. Запас емкости в них небольшой, значительный забор может привести к подсасыванию соленых или загрязненных вод, рассказал «360» заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«И скважина просто выйдет из эксплуатации, если мы будем брать из нее воды больше, чем это положено в соответствии с ресурсами подземных вод. Бесконтрольно эксплуатировать их, конечно, нельзя», — добавил ученый.

Дырявые трубы

Для разрешения ситуации на полуострове необходимо, во-первых, качественно исследовать подземные ресурсы, сообщил Болгов. До сих пор как следует не изведаны ни подземные, ни поверхностные воды, аккумулируемые в хранилищах. Необходим жесткий учет имеющихся ресурсов. На некоторых территориях, где есть возможность пополнения, можно разместить дополнительные водохранилища.

«Доставка воды от источника к потребителю: 30-40-50% воды просто теряется из-за дырявых труб. И дальше, естественно, следить, можно ли использовать возвратные воды для того же сельского хозяйства. Потому что использовать для сельского хозяйства чистую питьевую воду — это неправильно. Это экономически невыгодно», — отметил ученый.

Важно понимать, что будет с экономикой полуострова: как будет расти численность населения, какое количество туристов будет ежегодно приезжать в Крым и сколько им всем нужно воды. И делать запасы с этим учетом. Сейчас такого плана подробные схемы с прогнозами, по словам Болгова, не делают.

Дорогая вода

Но в ближайшие годы ситуация может измениться. В районе поселка Николаевка неподалеку от Симферополя планируется построить первую в России станцию опреснения морской воды. В ближайшее время ее проект согласуют на федеральном уровне.

«Опресненная вода — мертвая. Человек же не пьет дистиллированную воду. Ему нужно с водой получать определенный набор солей для организма. Поэтому когда такую воду отдают потребителю, в нее необходимо добавлять определенный набор солей, чтобы это было полезно для здоровья», — уточнил Болгов.

Идея постройки станции, по мнению ученого, хорошая. Видимо, раньше этого не сделали, потому что такие проекты очень дорогостоящие. А еще работа установок требует большого количества энергии. Да и извлекаемую в процессе соль нужно куда-то пристраивать. Поэтому вода получится дорогой, использовать ее для хозяйственных нужд будет экономически невыгодно.

«Готовы ли граждане платить за дорогую воду? Готовы — пожалуйста. Не готовы — а кто будет за нее платить? Нужен экономически обоснованный проект, а этих цифр пока, к сожалению, нет», — добавил Болгов.

Перекрытый кран

Сейчас в Крыму действует режим повышенной готовности. В ряде населенных пунктов из-за нехватки питьевой воды объявили чрезвычайную ситуацию. С 7 сентября в 40 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилища введен самый жесткий режим ограничения воды. Ее подают по часам утром и вечером, но всем не хватает.

Симферополю необходимо 160 тысяч кубометров воды в сутки, но город получает только 100 тысяч. В некоторых домах вода не доходит до жителей верхних этажей. Иногда проблему удается решить за счет частных скважин. По словам главы администрации Симферопольского района Диониса Алексанова, в одном из сел удалось договориться, чтобы люди делились водой из своих колодцев с соседями.

Помимо Симферопольского и Бахчисарайского районов, на трудности жалуются в населенных пунктах Северного Крыма, ЮБК, в поселках у Ялты и Алушты. Проблемы с водой возникли в Крыму в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды из Херсонской области. Крымчанам пришлось восполнять 90-процентный дефицит из местных источников.