Киев назвал условие восстановления подачи воды в Крым

В нем говорится, что потребность в воде растет «на фоне колонизации полуострова».

«Водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права», — подчеркнули в МИД.

В министерстве назвали ничтожными любые заявления о якобы нарушении международных норм. Якобы они призваны «назначить виновного» за расходы России, которые страна несет уже седьмой год «в результате незаконной оккупации Крыма».

Ведомство считает, что воды на полуострове не хватает на «ускоренное развитие военных объектов и предприятий ВПК».

Ранее комиссия СПЧ при президенте РФ по международному сотрудничеству попросила у ООН и Совета Европы вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения жителей Крыма пресной водой. Действия Киева, прекратившего подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров, назвали неправовыми и антигуманными.