Водоснабжение ограничат на юге Крыма

Ограничительные меры будут действовать по ночам, с 23:00 до 05:00. В это время в системе водопровода будет снижено давление. В связи с этим вода будет идти, но под низким давлением. Ограничения вводятся потому, что в Изобильненском водохранилище остался небольшой запас воды, которого хватит только до декабря.

«Снижение давления — это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года», — заявила Огнева.

Глава администрации призвала местных жителей подойти к данному вопросу с ответственностью и пониманием. Она попросила не набирать на ночь воду в ванны и другие большие емкости — жидкость будет утром, днем и вечером, отметил сайт «Утро.ру». Кроме того, Огнева написала, что сейчас самое главное в любое время суток — экономия природного ресурса.

До этого, с 24 августа, ограничивать подачу воды начали в Симферополе. В столице Крыма пресную воду включают на несколько часов в день утром и вечером. В течение трех недель потребление снизилось на треть. Такой режим экономии воды может сохраниться до марта.

Маловодный период наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах. Такое явление цикличное, оно случается приблизительно раз в семь лет, причем длится в течение двух лет. Специалисты допускают, что 2021-й также окажется маловодным.