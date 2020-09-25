Первый опреснитель воды построят в Крыму
Правительство России займется подготовкой строительства опреснителя воды для Крыма. Об этом сообщил ТАСС.
По данным портала «ПолитЭксперт», глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что таким образом решится проблема недостатка воды на полуострове. Опреснитель воды будет располагаться в поселке Николаевка. Он станет первым в мире.
«В течение двух недель будет полностью предложены федеральным правительством (Минпромторгом) по поручению президента решения, связанные со строительством опреснительной установки города Симферополя», — рассказал Аксенов.