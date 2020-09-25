Первый опреснитель воды построят в Крыму

По данным портала «ПолитЭксперт», глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что таким образом решится проблема недостатка воды на полуострове. Опреснитель воды будет располагаться в поселке Николаевка. Он станет первым в мире.

«В течение двух недель будет полностью предложены федеральным правительством (Минпромторгом) по поручению президента решения, связанные со строительством опреснительной установки города Симферополя», — рассказал Аксенов.