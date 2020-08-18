Родители попросили продлить коронавирусные выплаты на август. Но всем ли они нужны?

Россияне надеются, что коронавирусные выплаты на детей продлят на август. В преддверии нового учебного года деньги помогут собрать ребенка в школу. Вот только в правительстве решения пока не приняли.

Россияне просят продлить на август выплату дополнительного пособия на детей до 16 лет. Петицию на сайте Сhаngе.оrg подписали более 260 тысяч родителей. Перед началом учебного года, отмечается в документе, помощь будет как никогда актуальной. Сборы в школу каждого ребенка ежегодно обходятся в тысячи рублей. Решение о выплате могут принять после возвращения с Дальнего Востока в Москву главы правительства Михаила Мишустина, сообщил Nation News сенатор Валерий Рязанский.

Механизм осуществления выплаты уже отработан, но весь вопрос в том, найдутся ли средства в бюджете, сообщил «360» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Только при их наличии власти смогут принять положительное решение. Предыдущие президентские выплаты оформили родители 26 миллионов детей.

«Конечно, такие выплаты желательны перед началом нового учебного года. Но, повторюсь, вопрос достаточно серьезный с точки зрения финансирования. Эти средства надо изыскать, они достаточно большие. Но, главное, механизм такой у нас есть», — отметил сенатор.

Как могут принять решение

Решение могут принять указом президента или постановлением правительства — в этом случае в Кабмине должно быть единогласие по выплате, а в бюджете — иметься средства на ее осуществление.

«В Госдуме эти вопросы обсуждались кулуарно, на уровне неких идей, желаний отдельных регионов, общественных регионов. Но законодательных предложений такого формата нет», — отметил в разговоре с «360» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что на первые две выплаты средства из бюджета выделили в полном объеме. Но все их не израсходовали — не все родители оформили пособие. Остатки денег вернутся в бюджет, и их-то как раз можно направить на дополнительную поддержку семей. Гораздо проще, если распоряжение о выплате примет глава государства. В этом случае — даже если финансово-экономический блок говорит, что денег нет, — средства все равно находятся.

Актуальность выплаты

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддерживают любые дополнительные меры помощи населению, сообщил Нилов. Однако депутата настораживает, что мера поддержки распространяется как на детей олигархов, так и тех, кто растет в малоимущих семьях.

«Очевидно, что тем, кому средства нужны, их надо перечислять. А там, где они никакой погоды не делали, они были абсолютно бессмысленно перечислены семьям с приличным доходом и хорошей зарплатой родителей. Они юридически воспользовались этим правом, хотя в морально-нравственном плане можно было отказаться. И это вызывает у меня определенные вопросы», — пояснил Нилов.

В целом потребность в допвыплате в преддверии 1 сентября очень высокая. Пандемия нанесла материальный ущерб подавляющему большинству российских семей. Даже те, кто не потерял работу, тратили больше на оплату ЖКУ, продукты и так далее. А сборы ребенка в школу — процесс дорогостоящий.

«Всячески поддерживаем. Большинству семей выплаты требуются. Но есть те, которые живут очень хорошо, им они не нужны. Здесь стоило бы подумать о некоем критерии нуждаемости, чтобы деньги пришли туда, где они нужны», — добавил Нилов.

Кроме того, нужно продумать защитный механизм, с помощью которого деньги получал бы только постоянно живущий с ребенком родитель. Чтобы исключить случаи, когда пособие оформляли ушедшие из семей отцы.