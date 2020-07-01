«Подарки» от бывших. Матери-одиночки из России пожаловались, что экс-мужья забирают выплаты на детей

Помощь государства семьям с детьми в виде выплаты в размере 10 тысяч рублей многие восприняли как способ нажиться. Причем удар пришел откуда не ждали — деньги на детей получают отцы, которые давно оставили свою семью.

Горе-мужья

Одной из первых на происки бывшего мужа пожаловалась жительница Челябинской области. Она рассказала, что муж успел подать заявление в Пенсионный фонд раньше ее.

«Дети проживают со мной. Бывший муж не работает, не платит алименты и ведет маргинальный образ жизни», — рассказала женщина изданию Znak.com.

Жительница Нижнего Тагила рассказала, что ее бывший муж получил выплату, хотя у него даже не было документов ребенка — перед подачей заявления он запрашивал, например, номер СНИЛС. Как она рассказала агентству «Все новости», отец ее дочери давно живет с другой семьей в Краснодаре.

«Он подал документы в мае! Номер СНИЛС запросил на „Госуслугах“. Поскольку родительских прав он не лишен, то ему все предоставили. А фото свидетельства о рождении у него было. Говорят, мой случай не единственный в России. Есть даже отец, который умудрился сделать заявление на выплату, сидя в тюрьме», — рассказала женщина.

Другая история произошла в Москве. Как рассказала Марина «МК», сначала заполнить заявку на получение выплаты было сложно, поэтому она решила подождать. Когда процесс упростили и она снова попробовала получить выплату, система ей написала, что «услуга уже оказана». В Пенсионном фонде посоветовали позвонить бывшему мужу и попросить вернуть деньги.

Но очевидно, что это не решение. Ведь мужчины, которые уже повели себя нечестно, вряд ли после звонка задумаются. Так и случилось в Амурской области. Бывший муж оформил выплату себе, женщина попыталась добиться положенных денег, но получила такой ответ:

В ответ услышала нецензурную брань, смысл ее был таков: „Я тебе и так плачу алименты и не знаю, куда ты их тратишь, поэтому эти деньги забираю себе“. Правда, потом перевел мне 2500 рублей с припиской: „Вот тебе 25%, как и в случае с алиментами“

Как сообщила «Амурская правда», деньги жительница Благовещенска все же потом получила. Но перед этим муж еще помотал нервы. При этом, по ее словам, экс-супруг получает в месяц 130 тысяч рублей.

Деньги — детям

Может показаться, что с точки зрения этики бывшие мужья поступают как минимум странно. Но президент, объявляя о выплате, ясно сказал, что она предназначается детям, поэтому юридически и отцы имеют на нее право.

«Согласно указу президента, пособие может получить абсолютно любой родитель, но, к сожалению, не учли тот факт, что дети могут воспитываться только одним из родителей. И взыскать эту сумму с другого родителя можно будет только в судебном порядке», — объяснила «360» юрист правового центра «Человек и закон» Юлия Бургуджи.

Из-за того, что истории случаются повсеместно, уполномоченные разных регионов нашли решение.

«Женщинам необходимо (и мы это разъясняем), если они понимают, что может возникнуть такая ситуация, сообщить об этом в органы соцзащиты и предоставить тот счет, на который необходимо перечислить», — рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Моховикова.

Органы соцзащиты, естественно, пойдут по пути защиты ребенка, а не того недобросовестного родителя. Это единственный действенный способ на сегодня Татьяна Моховикова.

Из-за непонятной ситуации звучали предложения устроить проверки того, с кем конкретно живет ребенок. Но Моховикова считает, что это не выход, ведь подобная ситуация возникает у одной семьи из тысячи, а процесс получения выплат усложнится и для остальных 999. С ней согласны и юристы.

Установление факта, с кем конкретно проживает ребенок, гораздо усложнил бы процесс, так как не всегда официально зарегистрировано то, что они не живут вместе Юлия Бургуджи.

Тем не менее сейчас этот вопрос актуален как никогда, ведь 1 июля родители начнут получать новые 10 тысяч рублей на детей. Причем на этот раз недобросовестным отцам даже не надо будет никуда обращаться — деньги поступят автоматически на тот же счет, что и в прошлый раз.