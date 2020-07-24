Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Предполагается, что выделение средств позволит обеспечить софинансирование выплат всем нуждающимся семьям с детьми.

После распространения пандемии новой коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин принял решение о денежных выплатах родителям с детьми. Семьи с ребенком до трех получали с апреля по июнь по пять тысяч рублей, а семьи с детьми до 16 лет получили 10 тысяч.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства уже анонсировал дополнительную выплату пособий в размере 10 тысяч рублей на несовершеннолетних до 16 лет. Ранее сообщалось, что деньги отправлены на счета 90% получателей. При этом ритейлеры заявили, что часть денег из выплат россияне потратили на покупку новых смартфонов.