Пенсионный фонд напомнил россиянам об оформлении выплат на детей

Россияне, которые в июне и июле не оформили выплаты на детей, смогут в августе получить по 10 тысяч рублей за оба месяца. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.

На каждого ребенка в возрасте до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей. Выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, напоминают представители Пенсионного фонда.

На 22 июля выплаты на детей получили 90% российских семей. Большинство родителей оформили заявления через «Госуслуги», но не все имеют такую возможность. Семьи, проживающие в горных или северных районах, оформляют выплаты другим способом. Сейчас чиновники пытаются связаться с ними.

Руководитель Пенсионного фонда РФ Максим Топилин рассказал, что большая часть услуг может быть оказана без посещения отделений ведомства. Это касается получения материнского капитала, выплат инвалидам, назначения пособий по безработице и выплат субсидий малому бизнесу из-за сокращения работников. Многие услуги перевели на удаленный формат из-за пандемии коронавируса.