Назначенные президентом выплаты получили 90% российских семей с детьми

По словам Топилина, сейчас в российских семьях воспитываются 28 миллионов детей. Все они получат выплаты.

Большинство родителей оформляют заявления через единый портал государственных услуг. Но не все могут воспользоваться таким способом. Некоторые живут в горных районах или северных территориях. Сейчас чиновники стараются дойти до каждой семьи.

«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», — пояснил Топилин.

Также он отметил, что большинство услуг в стране теперь назначается без посещения отделений Пенсионного фонда и подачи дополнительного заявления. Речь идет о назначении материнского капитала, выплат инвалидам, назначение пособий по безработице и выплат субсидий малому бизнесу из-за сокращения работников.

«Пандемия нас подтолкнула к тому, что можно многие услуги, которые мы раньше осуществляли с посещением человека, осуществлять в последующем в электронном виде», — заявил глава ПФР.

Отдельно Топилин отчитался о поручениях президента по выплатам. Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получили обещанные по 75 и 50 тысяч рублей весной.

«454,6 тысячи человек получили выплату по 75 тысяч рублей и 577,6 тысячи — труженики тыла. К сожалению, этих наших уважаемых граждан становится все меньше и меньше, поэтому мы эту выплату осуществляли несколько раньше», — рассказал глава ПФР.

Кроме того, проиндексированы пенсии пожилым опекунам. С 1 июля порядка 29,7 тысячи пенсионеров получили доплату в виде недополученной ранее индексации.

«В среднем это прибавка где‑то с 13,7 до 17,7 тысячи — четыре тысячи рублей прибавка к пенсии», — заявил Топилин.

Очередная индексация пенсий работающим пенсионерам пройдет 1 августа. Перерасчет произведут тем гражданам, которые работали в прошлом году и за которых работодатель платил взносы в Пенсионный фонд. На основании суммы, накопленной в прошлом году, им пересчитают выплаты.