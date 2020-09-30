Коронавирусные кредитные каникулы предложили продлить. Но не помешало бы их еще и улучшить

Кредитные каникулы необходимо продлить и сделать выход из них поэтапным. Об этом в беседе с «360» рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Малый и средний бизнес не до конца оправился от коронакризиса. Заплатить долги разом смогут не все.

30 сентября в России завершается прием заявок на кредитные каникулы. На них могут претендовать физические лица или представители малого и среднего бизнеса, чьи доходы упали более чем на 30%.

В беседе с «360» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что каникулы могут продлить. Официально эту тему еще нигде не обсуждали. Но необходимость продления каникул вызвана большим числом обращений предпринимателей на эту тему. Кроме того, выход из льготного этапа попросили сделать пошаговым, иначе не все смогут разово погасить имеющиеся у них долги.

«Экономика сама выходит из кризиса медленно. Есть проблемы, темпы роста ВВП в этом году будут отрицательными. Соответственно, это бьет по доходам бизнеса, который пострадал и получил каникулы благодаря нашим государственным решениям, но тем не менее еще испытывает сложности в генерировании дохода, который позволил бы рассчитаться», — добавил Аксаков.

Проблему, по его мнению, можно решить двумя способами. Во-первых, банки могут сами с пониманием отнестись к ситуации и предложить малому и среднему бизнесу свой мягкий выход из кредитных каникул. А можно принять соответствующие нормативные акты, предусматривающие растягивание выплат по накопленным долгам.

Каникулярные недочеты

Основной недочет введенных кредитных каникул, отметил Аксаков, был связан с дистанционными подтверждениями из Росреестра. Но со временем эта проблема разрешилась.

«Возникали сложности по оформлению кредитных каникул. Не были внесены изменения во взаимоотношения с Росреестром. Это касается прежде всего ипотечных каникул. Сложности не имели массового характера, но такие сигналы поступали», — заметил Аксаков.

Были жалобы на то, что людям отказывают в каникулах. Но при разбирательствах выяснялось, что обращавшиеся за ними не соответствовали прописанным в законодательстве критериям. Например, по сокращению доходов на 30% и более либо по суммам займов.

Основной минус каникул в том, что они оказались доступны не всем заемщикам, а лишь тем, кто подошел под жесткие требования ЦБ, сообщил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Поэтому не все реально нуждающиеся в поддержке ее получили.

«Всегда минус в таких программах — не важно, на что они ориентированы, — что есть довольно жесткие ограничения со стороны государства по тому, кто в этих программах может участвовать. И оптимально хотелось бы расширить эти ограничения. Сделать их более мягкими, чтобы большее количество людей в этой программе могло бы поучаствовать», — отметил Шабанов.

Контроль исполнения

По мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, основной недочет каникул в том, что распоряжение ЦБ некоторые банки восприняли не как указание, а как «благое пожелание». Проблемные кредиты и какие-то уступки финансовые организации очень не любят. Хотя коронакризис не нанес кредитным организациям ущерба — проблем с рублевой ликвидностью не было.

«Финансовый сектор (его показатели — прим. ред.) вырос по итогу год к году. Все кинулись рефинансировать долги, брать новые. И это единственная отрасль, кроме госсектора, где выросли зарплаты. Но при этом кредитные каникулы заработали далеко не везде. В основном заработало там, где это было доведено до сведения руководства крупных банков. А более мелкие банки крайне неохотно шли на эту тему», — пояснил Голубовский.

Чтобы избежать таких моментов в случае продления каникул ЦБ, считает эксперт, нужно выработать действенный механизм контроля за исполнением распоряжений. А еще лучше не постоянно рефинансировать проблемные кредиты, а создать «банк плохих долгов», куда передать все такого рода займы. И создать государственный механизм рассмотрения заявок, чтобы россияне обращались с проблемами не в свои банки, а в условное единое окно.

«Это „единое окно“ выкупает долг у банка. Вот банк с радостью сделает. Плохой, проблемный кредит банк всегда продаст, причем продаст с дисконтом. И дальше за государственный счет кредит можно рефинансировать. Можно вообще секьюритизировать — оформить на него ценные бумаги и продать их на бирже. И на этом еще и заработать», — считает Голубовский.