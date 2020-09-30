Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме

Российские власти думают о продлении кредитных каникул для людей, которые пострадали от коронавирсуа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, этот вопрос рассмотрят парламентарии. Что думают на этот счет в правительстве и Центральном банке, он не знает.

«Я бы считал, что в любом случае, даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, нерезко», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

По его мнению, для погашения кредитов нужно было дать какое-то время. В идеале люди должны справляться с долгами «без напряга» и проблем.

Закон о кредитных каникул в РФ начал действовать 3 апреля. Согласно нему, граждане и ИП имеют право на отсрочку платежей по кредитам, если их ежемесячные доходы уменьшились более чем на 30% из-за сложной эпидемической ситуации в России.

Кредитные каникулы также действуют для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии. Прием заявок на отсрочку действует до 30 сентября 2020 года включительно.

Ранее Госдума выступила с предложением продлить кредитные каникулы до весны 2021 года, уточнила газета «Известия».