Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме
По его словам, этот вопрос рассмотрят парламентарии. Что думают на этот счет в правительстве и Центральном банке, он не знает.
«Я бы считал, что в любом случае, даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, нерезко», — сказал он в комментарии РИА «Новости».
По его мнению, для погашения кредитов нужно было дать какое-то время. В идеале люди должны справляться с долгами «без напряга» и проблем.
Закон о кредитных каникул в РФ начал действовать 3 апреля. Согласно нему, граждане и ИП имеют право на отсрочку платежей по кредитам, если их ежемесячные доходы уменьшились более чем на 30% из-за сложной эпидемической ситуации в России.
Кредитные каникулы также действуют для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии. Прием заявок на отсрочку действует до 30 сентября 2020 года включительно.
Ранее Госдума выступила с предложением продлить кредитные каникулы до весны 2021 года, уточнила газета «Известия».