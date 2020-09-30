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    30 сентября 2020, 10:27

    Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме

    Наза Салех Захи

    Российские власти думают о продлении кредитных каникул для людей, которые пострадали от коронавирсуа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
    Продление кредитных каникул обсудят в Госдуме

    По его словам, этот вопрос рассмотрят парламентарии. Что думают на этот счет в правительстве и Центральном банке, он не знает.

    «Я бы считал, что в любом случае, даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, нерезко», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

    По его мнению, для погашения кредитов нужно было дать какое-то время. В идеале люди должны справляться с долгами «без напряга» и проблем.

    Закон о кредитных каникул в РФ начал действовать 3 апреля. Согласно нему, граждане и ИП имеют право на отсрочку платежей по кредитам, если их ежемесячные доходы уменьшились более чем на 30% из-за сложной эпидемической ситуации в России.

    Кредитные каникулы также действуют для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии. Прием заявок на отсрочку действует до 30 сентября 2020 года включительно.

    Ранее Госдума выступила с предложением продлить кредитные каникулы до весны 2021 года, уточнила газета «Известия».

    Новости SMI.FM