«Многие продолжают нести убытки»: в Госдуме объяснили, зачем надо продлить налоговые и кредитные каникулы

Российским предпринимателям могут продлить кредитные и налоговые каникулы. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его председатель Сергей Жигарев рассказал «360», почему бизнесу до сих пор нужна поддержка.

Парламентарий заметил, что вопрос второй волны пандемии COVID-19 был поднят не просто так. Достаточно жесткие меры уже вводят в Европе, свои границы закрывает Израиль.

«Эта волна так или иначе может коснуться нас. Тем более перерыв между первой и второй волнами довольно небольшой и не дал возможности малому и среднему предпринимательству в полном объеме восстановиться», — подчеркнул Жигарев.

Депутаты считают, что в качестве мер поддержки необходимо продлить все предпринятые правительством и Госдумой меры. Среди них глава профильного комитета упомянул возможность предоставления налоговых каникул и послабления по выданным кредитам, получения кредитных ресурсов на выплату заработной платы при условии, что персонал не был сокращен, и так далее. Сроки мер поддержки для представителей малого и среднего бизнеса тоже нужно прорабатывать.

«Льготы предоставляются предпринимателям исходя из кодов, на которых они стояли в налоговой инспекции по заявленной деятельности. Многие предприниматели, которые понесли и продолжают нести убытки, по этим кодам не попали [под льготы]», — заметил Жигарев.

Влияние пандемии он предложил оценивать исходя из падения выручки. Все эти данные есть в налоговой инспекции.

В комитете надеются, что пакет документов по мерам поддержки малого и среднего бизнеса примут уже в осеннюю сессию.