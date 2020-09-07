Заявки на кредитные каникулы аннулировали почти у 15 тыс. россиян

Около 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы, которые были введены для пострадавших из-за пандемии, были аннулированы банками в августе.

К 26 августа банки получили больше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, пишет газета «Известия».

В то же время к этому моменту только системно значимые банки аннулировали порядка 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, следует из статистики Центробанка. Это число составляет порядка 4% от общего количества заявок.

Из данных ЦБ следует, что проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу. Теперь, как пояснили юристы, финансовые организации могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или же начислить пени и ухудшить кредитную историю.

Как рассказали изданию в банках, кредитные организации напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, телефону и SMS, но есть граждане, которые не хотят идти на контакт.

Еще в середине августа сообщалось, что россияне стали массово жаловаться на банки. Кредитные организации регулярно нарушали и применяли недобросовестные практики при оформлении кредитных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса. Также россияне рассказали, что банки превышают сроки рассмотрения заявок или даже просто их игнорируют.