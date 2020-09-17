Идею продлить кредитные каникулы для бизнеса предложили в Госдуме

Идею продлить кредитные и налоговые каникулы для предпринимателей до весны будущего года предложили в Госдуме РФ, сообщил депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев.

«Сейчас пострадавшая отрасль определяется по коду деятельности, а должна, я считаю, — по похудевшему кошельку. Стоит вопрос, чтобы определять пострадавших представителей малого и среднего бизнеса по падению объема выручки по сравнению с предыдущим годом», — процитировал его сайт «Парламентская газета».

По словам депутата, получить конкретные цифры можно из налоговой отчетности. Жигарев объяснил, что, если уменьшение выручки составляет более 30 процентов, то организацию можно считать пострадавшей в период пандемии коронавирусной инфекции.