«Коронавирусных» украинцев поместили на карантин после дикого гостеприимства. Но сюрпризы не закончились

Еще в четверг жители нескольких областей Украины ненавидели и боялись соотечественников, которых эвакуировали из Китая в родные края. Но к пятнице ситуация стабилизировалась — людей больше не закидывают камнями, а на улицах нет толп недовольных. Спасенные из Китая наконец разместились в санатории. Но на этом их беды не закончились.

В четверг из Китая на Украину эвакуировали 73 человек (45 украинцев и 28 иностранцев) в связи с ситуацией с коронавирусом. Мероприятия по спасению должны были пройти еще 11 февраля, но почему-то этого не произошло. 20 числа украинцев все-таки вернули в родные края на самолете. Лайнер должен был приземлиться утром в аэропорту Харькова, но вместо этого он сделал около 30 кругов над областью, а потом полетел в киевский Борисполь на дозаправку.

Затем выяснилось, что самолету не давали разрешение на посадку в аэропорту Харькова из-за неспокойной ситуации около воздушной гавани и недовольных жителей региона. Они не желали, чтобы «прокаженные» оставались на Украине. Это при том, что все эвакуированные из Китая люди должны были сразу после прилета направиться на 14-дневный карантин в санаторий в Полтавской области под названием «Новые Санжары».

Когда самолет все же сел на ВПП Харькова, людей посадили в автобусы. Граждане, выступающие против пребывания соотечественников в регионе, начали строить импровизированные баррикады на их пути, поджигать шины и кидать камни и бутылки в транспортные средства. МВД Украины выложило фотографию одного из них.

После стычек полиция задержала 24 человека. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Сначала прибывших из Китая хотели отправить в госпиталь города Винники в Львовской области, но даже сотрудники учреждения умудрились пробить дно — они забаррикадировали вход в больницу, а сами пели гимн. Психолог объяснил «360», почему люди так дико себя ведут.

К пятнице ситуация стабилизировалась. Украинцы, которые вышли на митинги в Новых Санжарах, разошлись по домам. Но вокруг санатория все еще дежурят нацгвардейцы. Территорию объекта охраняют 300 представителей Нацгвардии и 100 правоохранителей, а министр здравоохранения Украины Заоряна Скалецкая решила успокоить население, пообещав все две недели жить в санатории в Новых Санжарах.

Обычная больница в центре поселка

Эвакуированных из Китая украинцев разместили в медицинском центре национальной гвардии «Новые Санжары». Он расположен в одноименном поселке в Полтавской области, около источника минеральной воды. Санаторий существует уже почти 70 лет и занимается лечением сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, борьбой с последствиями перенесенного острого инфаркта миокарда и так далее.

Замглавы МВД Антон Геращенко выложил снимки санатория, чтобы продемонстрировать условия.

Судя по фотографиям, обычная больница. Но в этом и проблема.

Глава поселкового совета Инна Коба заявила, что размещать людей в санатории в Новых Санжарах — далеко не лучшая идея. В учреждении нет необходимого медицинского оборудования и условий содержания людей на карантине.

«Люди тут не могут находиться, поскольку им тут не могут предоставить необходимые медицинские услуги. Какую помощь им могут в этих стенах оказать? У нас нет специальных боксов, чтобы разместить людей, ничего специализированного», — сказала Коба, подчеркнув, что санаторий слишком близко к жилым домам, а все коммуникации связаны с населенным пунктом.

И действительно, сам санаторий находится прямо в центре поселка — в 30 метрах от жилых домов. Причем эти здания стоят прямо на территории оздоровительного учреждения.

Депутаты поселкового совета Новых Санжар сказали то же самое. В населенном пункте нет подходящей базы для больных, а та, которая имеется, не соответствует нормам противоэпидемического режима. То есть в санатории нет оборудования, которое обеспечит карантин: ни боксов, ни изоляторов, ни надлежащей вентиляционной системы.

Собрание поселкового совета Новых Санжар Источник фото: сайт поселкового совета Новых Санжар

Депутатов беспокоит и тот факт, что канализация санатория выходит в поле.

«Канализационная система подсоединена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка», — сказали депутаты.

Кроме того, жителей поселка Новые Санжары вообще не предупредили, что именно сюда привезут эвакуированных из Китая сограждан, а их страх обусловлен плачевным состоянием медицины во всей стране. На Украине идет массовое сокращение медперсонала и квот на лечение льготных категорий граждан. Людям приходится каждый месяц «доплачивать» за бесплатную медицину тысячи гривен. В этой связи заболеть хоть чем-то не хочет никто.

Для сравнения: когда российских граждан эвакуировали из Китая, их направили в реабилитационный центр «Градостроитель», который находится в 30 километрах от Тюмени. В учреждении было 144 человека, которых изолировали и круглосуточно наблюдали за ними, регулярно делая анализы. 19 февраля всех выпустили, а некоторые даже рассказали, как провели время взаперти.

Украинский карантин

Граждане, которых поместили на двухнедельный карантин, уже живут в своих временных квартирах. Девушка Александра Волкова выложила ролик из нового жилья, и, кажется, условия спартанские. Дверь между двумя комнатами не закрывается, в ванной облезлые стены, душ бьется током.

«Вот это наша комната, вот этот душ *** (ударил — прим. ред.) меня током, вот эта дверь не закрывается», — сказала Волкова на своей странице в Instagram (@prostoaleksa).

В санатории нет Wi-Fi, да и связи не было в момент приезда. Пациентам на карантине выдали сим-карты только в пятницу.

Сама Волкова не считает условия, в которых она оказалась, плохими. По ее словам, ей все равно, где жить, потому что она четыре года провела в общежитии.

«Интервью нам давать нельзя, я не собираюсь ничего объяснять», — сказала Волкова, обращаясь к журналистам.