Последствия Майдана. Психологи объяснили агрессивную реакцию украинцев на людей из Уханя

Вернувшихся из Китая украинцев не хотят видеть на родине. В беседе с «360» психологи рассказали, почему автобус с людьми закидали камнями, а в нескольких областях страны прошли протесты.

Психолог и психотерапевт Евгений Фомин пояснил, что страх украинских граждан заразиться напугавшим весь мир коронавирусом «лег на общее тревожное состояние».

«Можно предполагать, что это последствия такого массового психоза, который возник в результате Майдана», — подчеркнул Фомин.

Это похоже на определенный вирус, только ментальный. Когда человек может своим страхом и гневом, тяжелыми эмоциями заражать огромное количество людей Евгений Фомин психолог и психотерапевт.

Он пояснил, что людские массы на Украине «эмоционально раскачены»: сначала они боролись с одним президентом, потом — с другим, потом — друг с другом. И даже такой небольшой толчок, как страх заболеть, «дал вспышку на уже готовой почве».

«Это как с тайгой. Засушливое лето — и достаточно спички, чтобы все вспыхнуло. Потом очень сложно потушить. То же самое происходит с человеческой психикой, если она сильно раскачена, находится в состоянии страха, тревоги, постоянных переживаний», — сказал специалист.

С ним согласился психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров, обвинив в ситуации и информационную шумиху.

«Если у людей были серьезные проблемы — в экономике, в стране в целом, — то любая новая попытка сдвинуть состояние равновесия расценивается как повторение того, что было. Опыт негативный уже есть», — заметил он.

Жавнеров добавил, что при угрозе жизни у человека включается базовый инстинкт самосохранения. Информация о коронавирусе сейчас разная, а людям свойственно концентрироваться на наиболее худшем варианте развития событий.

Здравый смысл, логика, социальные и культурные нормы не действуют, поскольку у человека включаются инстинкт самосохранения Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам.

«Человек <…> не принимает во внимание остальные доводы, готовится к самому худшему. Видит огромную опасность для собственной жизни», — заключил психолог.

Украинские власти эвакуировали из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса, 48 сограждан и 27 иностранцев. Людей хотели поместить в карантин в пансионате под Полтавой, но местные жители устроили протест и забросали автобусы с эвакуированными камнями. Аналогичные акции прошли в Харьковской и Львовской областях.