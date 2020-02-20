Украинские врачи обрадовались, что не надо лечить эвакуированных из Китая. И спели гимн

Врачи и другие сотрудники госпиталя во Львовской области так обрадовались, что им не придется лечить эвакуированных из Китая сограждан, что спели гимн Украины — «Душу и тело мы положим за нашу свободу».

На видео видно, что некоторые рады этому до слез. Сотрудники решили до этого забаррикадировать шинами въезд в больницу. Очевидно, «души и тела» врачи не хотели положить ради своих сограждан.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами из Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран сегодня прибыл в Киев. Сначала власти не оглашали город прибытия, чтобы население не паниковало. Больных решили отправить 14-дневный карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Жители города, не желавшие, чтобы их сограждане лечились в их городе, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией. Некоторые больницы Украины заблокировали подъезды к своим зданиям. В итоге автобусу удалось прорваться через блокированную дорогу и доставить эвакуированных до медучреждения.