Протесты на Украине из-за эвакуированных из Китая людей сошли на нет

Украинцы, которые вышли на митинг в Новых Санжарах из-за эвакуации своих соотечественников из КНР, разошлись по домам. Обстановка в центре города и у санатория стабилизировалась.

Хотя митингующих нет, на прилегающих к медицинскому учреждению территориях дежурят полицейские. Об этом сообщило РИА «Новости». Мусор и оставшиеся после протестов покрышки начали убирать.

Охрану санатория поручили Национальной гвардии. Военнослужащие стоят по периметру в масках. Автобусы, на которых привезли эвакуированных из Китая, тоже пока не отгоняли.

В пятницу на территорию лечебного учреждения приехали специалисты из химико-радиологической лаборатории.

В самих Новых Санжарах стало меньше полицейских. На въезде в поселок сняли блокпосты.

После эвакуации из Уханя украинцев и иностранцев между силовиками и жителями Полтавской области произошли столкновения. Людям не понравилось, что вывезенных из Китая хотят разместить рядом с ними. Вернувшихся на родину соотечественников они встретили криками, истерикой и забросали автобусы камнями.

В ходе столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский. Возбуждено уголовное дело. По мнению психологов, поведение украинцев можно объяснить последствиями Майдана.

Вспышка неизвестной пневмонии, которую вызвал новый тип коронавируса, произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Меньше чем за три месяца COVID-19 — так его теперь официально называют — убил 2,2 тысячи пациентов. По всему миру коронавирусом заразились свыше 76 тысяч человек.