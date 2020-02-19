«Хотелось сменить дислокацию и выпить». Россияне рассказали о неделях в коронавирусном карантине

Коронавирусный карантин в Тюмени закончился для десятков россиян 19 февраля. Их выпустили из больницы и отправили в Москву, откуда люди смогли уехать в родные города. Повезло и двум россиянкам, которых отпустили с круизного лайнера Diamond Princess. «360» рассказывает, как они жили все это время.

Эвакуация из Уханя прошла 5 февраля на двух самолетах ВКС России. Из города вывезли 128 россиян, а также граждан Казахстана, Белоруссии, Армении и Украины. Их всех привезли в Тюмень и отправили на карантин.

Утром 19 февраля в московский аэропорт Шереметьево привезли первую группу российских граждан — 62 человека, которые две недели провели на карантине в Тюмени. Ни у кого из них не нашли коронавирус, поэтому им разрешили разъехаться по родным городам.

Сабина Полякова поделилась с «360» воспоминаниями об отъезде из Уханя и двухнедельном заточении в Тюмени. Девушке пришлось покинуть китайский город «под давлением ситуации», хотя она не хотела этого делать. Но в конце концов Сабина оказалась в Тюмени, где ей 14 дней пришлось сидеть в четырех стенах и иногда выходить на балкон, чтобы покурить. Тем более что пациентам приносили сигареты по запросам.

Полякова рассказала, что в палата для карантина разделена на две комнаты. В одной жила она, а в другой — еще две девушки. Каждый день в течение двух недель у соседей проходил почти по одному сценарию.

В 06:00 приходит врач мерить температуру, потом в 08:30 завтрак, потом ты досыпаешь до часу, до обеда уже спишь, сидишь в телефоне. До обеда можешь поиграть в настольные игры — «Угадай персонажа», например. После обеда каждый лежит у себя: в Instagram, телефоне, смотрит фильм. Вечером ужин, часов в 06:30-07:00, потом смотрим втроем фильм Сабина Полякова.

После этого соседи расходились по кроватям, общались с близкими и ложились спать. Следующий день такой же. Но, по словам Поляковой, их разнообразно кормили трижды в день и даже давали фрукты, конфеты и печенье на полдник.

За все время пребывания на карантине Полякова трижды сдавала разные анализы — мазки из горла и носа, кровь и так далее. Персонал порадовал девушку — говорит, все были очень добрыми и дружелюбными.

Но, конечно, не все так идеально. Полякова вспомнила, чего не хватало во время сидения в палате.

Просто хотелось сменить дислокацию. Не хватало алкоголя немножко, хотелось выпить. Реально целый день в четырех стенах — не так плохо, но могло быть лучше Сабина Полякова.

Полякова хочет вернуться в Китай, потому что там она преподает английский язык студентам — они ее ждут.

О качественной еде и доброжелательности персонала сказала и другая пациентка — Виктория Никитенко. Она оценила условия, созданные для людей на карантине. Ее порадовало регулярное питание и чистота, которую обеспечивал медперсонал.

На карантине в Тюмени находилась Яна Китунина с мужем и детьми. Семья в комментарии РЕН ТВ очень тепло отзывалась о времени, проведенном под наблюдением врачей.

Мы были очень приятно удивлены, что подготовились и все для нас было. Даже чего не хватало, нам доставали в первую очередь. Поэтому большое спасибо персоналу. Для них это тоже было нелегко, они вот в этих костюмах, я не знаю, как они там дышали Яна Китунина.

Муж Китуниной отметил, что их детям было так весело в клинике, что они даже забыли, что находятся не дома.

«Десять дней ребенок не задавался вопросом, куда мы поедем дальше — те игрушки, те книги, те журналы для детей — они вполне позволили занять детей на 10 дней», — сказал мужчина.

Пациенты Дмитрий Туцкий и Анастасия Купцова согласились, что персонал был заботливый, и отметили, что после выхода из клиники не осталось никаких негативных эмоций. Еда, душ, персонал, выполняющий просьбы, — все понравилось пациентам.

«Коронавирусная» принцесса

Также в среду карантин закончился для некоторых пассажиров «коронавирусного» лайнера Diamond Princess, который дрейфовал у берегов японской Иокогамы с начала февраля. Все случилось из-за одного пожилого китайца, который сошел с судна еще 25 февраля в Гонконге. Оказалось, что он болен коронавирусом. В связи с этим Diamond Princess с 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа на борту пришлось с 5 февраля сидеть в своих каютах у берегов Иокогамы из-за двухнедельного карантина.

По состоянию на 19 февраля число заболевших коронавирусом на лайнере составляет 542 человека. Среди них есть один гражданин России, которого госпитализировали в японскую больницу. Его супругу тоже отправили в клинику — она не больна, но наблюдать за ней нужно.

В среду первая группа пассажиров Diamond Princess — около 500 человек — сошла с судна. У них не нашли коронавируса, поэтому они могут ехать домой. В числе здоровых числятся две россиянки (а всего граждан России на судне осталось 22). Сначала они отправятся в российское посольство в Японии, а чуть позже — по родным городам. В то же время японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро считает, что ситуация на лайнере ужасающая.

Согласно последним данным, общее число зараженных в материковом Китае превысило 74 тысячи человек, выздоровели 14,4 тысячи, а погибли 2004. Главное о коронавирусе на 19 февраля.