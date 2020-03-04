Скупать валюту или хранить в рублях? Коронавирус перед экономическим кризисом

В феврале 2020 года россияне активно скупали валюту, сообщили ТАСС в пресс-службе банка «Русский стандарт». Годом ранее спрос на доллары был ниже на 19%, на евро — на 7%. Но относительно января объем покупок долларов упал на 12%, зато евро вырос на 31%.

«Февраль 2020 года главным образом запомнится распространением коронавируса за пределами Китая и, в частности, ростом числа зараженных в Италии, что привело к обвалу фондовых рынков и закономерному ослаблению рубля в конце месяца», — пояснили в пресс-службе.

Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, высокорискованное вложение, пояснил «360» финансовый аналитик Владимир Левченко. Но последний год рубль и другие российские активы демонстрировали высокие темпы роста и прибыльность. Цены на нефть снизились, но все равно остаются завышенными. С учетом этого российская валюта переоценена по отношению к доллару и евро.

«Погоду на валютном рынке делают не рядовые инвесторы. Те, у кого была необходимость в покупке валюты, увидев подобную динамику, купили ее», — пояснил Левченко февральский всплеск покупок.

Доллар и евро не так зависят от паники на рынках из-за коронавируса, поскольку последние 10 лет используются в качестве валют фондирования, то есть это привлеченные средства для вложения в другие активы, в частности рубль. Когда возникают проблемы и кризис в экономике, валютные кредиты приходится возвращать, для чего нужно продать рубли. Поэтому доллары и евро выглядят стабильнее российской валюты.

Смягчение стресса

3 марта Федеральная резервная система (ФРС) США впервые со времен мирового экономического кризиса 2008 года внепланово снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта — до 1-1,25%. Ожидается, что мера поможет смягчить стресс на фондовых рынках и улучшит настроение инвесторов.

Решению предшествовали телеконференция глав центробанков и министров финансов стран «большой семерки». И объявление Организации экономического сотрудничества и развития, что если вспышка коронавируса затянется, рост мировой экономики замедлится с 2,4 до 1,5%, а оборот глобальной торговли упадет до 3,75%. Все это может стать началом мировой рецессии.

Мировые рынки встретили снижение базовой ставки позитивно. Ключевые фондовые индексы США выросли, но на следующий день вернулись к прежним значениям. После объявления о снижении ставки российская национальная валюта выросла с 66,5 до 65,4 рубля за доллар. Сейчас на Московской валютной бирже доллар и евро торгуются по 65,9 и 73,59 рубля.

«Коронакризис»

Большинство финансовых аналитиков ожидали, что в 2020 году начнется очередной экономический кризис. Вспышка коронавируса уже вызвала панику на рынках, и ситуация будет только ухудшаться, сообщил «360» Юрий Медушенко, специалист по инвестициям, финансам, пассивным доходам и стратегиям. Большинство акций находится в «красной зоне», то есть дешевеет.

Эксперт не исключил, что коронавирус продолжит распространяться по планете. А это внесет неустойчивость во все мировые экономики, в том числе российскую. Темпы их роста замедлятся, и, вероятнее всего, может начаться мировая рецессия.

«То, что ФРС снизила ставку, это мера чуть-чуть на упреждение. Она поможет, но не спасет. Я ожидаю печальную ситуацию после этого лета», — добавил он.

ЦБ и валютный прогноз

Для России, прогнозирует Медушенко, ситуация тоже сложится не лучшим образом. Под удар попадут как экономика, так и товарооборот. Центробанку сложно будет удерживать валютный курс, к которому за последние несколько лет привыкли россияне. Но вряд ли такой регулятор, как ФРС, сильно снизит ключевую ставку. Во время последнего кризиса она не уменьшалась, а повышалась.

«Связи между действиями ФРС и ЦБ нет. Центробанк, как и ФРС, реагирует на внутренний долговой рынок. На прошлой неделе ставки резко выросли, на текущей неделе скорректировались, но не до конца. Исходя из текущей динамики, нет ни одной причины, чтобы наш ЦБ понижал ключевую ставку», — сообщил Левченко.

Судя по ситуации на рынке, продолжил он, цикл многолетнего роста рубля закончился.

«Рубль — валюта слабая. Наша экономика зависит от цен на нефть больше, чем когда бы то ни было за все постсоветское время. Соответственно, слабый нефтяной рынок будет давить на рубль. В этой связи я более вероятным вижу ослабление рубля, чем его стабильность», — подытожил Левченко.

Специалист по инвестициям Медушенко посоветовал россиянам приобрести валюту.

«В валюту всегда надо вкладываться. Чтобы в инвестиционном портфеле были накопления не только в долларах — в нескольких валютах. И сейчас я рекомендовал бы несколько увеличить эту валютную долю», — заключил Медушенко.