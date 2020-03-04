Множественные мутации изменили коронавирус после вспышки болезни в Китае. Всего их было около 150, причем большинство — за последнее время. Сам вирус уже выделился в два подтипа — L и S.

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19). В штамме они нашли 149 изменений, сообщил журнал National Science Review.

Наиболее часто — в 70% случаев — встречается подтип коронавируса L. На его «собрата» S приходится всего 30% случаев. Первый, выяснили специалисты, более характерен для ранних этапов вспышки в Ухане. К началу января он уже встречался гораздо реже. Подтип довольно агрессивен и способен быстро распространяться, но на него сильно повлияло человеческое вмешательство.

Подтип S не только менее агрессивный, но и старее в эволюционном плане. Китайские эксперты полагают, что именно он является изначальной версией SARS-CoV-2.

Окончательные выводы авторы исследования делать не спешат. По их словам, лучше понять ситуацию помогут новые геномные и эпидемиологические данные. Нужна ученым и информация по клиническим симптомам у пациентов с COVID-19.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса. Заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ назвала ситуацию чрезвычайной и присвоила ей международное значение.

Во всем мире заразились вирусом уже более 93 тысяч человек, больше половины из них смогли выздороветь, погибли три тысячи пациентов.