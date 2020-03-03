ФРС США внезапно понизила ключевую ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центрального банка, неожиданно понизила ключевую ставку. Решение приняли на внеочередном заседании из-за ситуации с коронавирусом.

Как пишет РИА «Новости», показатель снизился с 1,5-1,75 до 1-1,25%. Все члены ФРС проголосовали за решение единогласно.

Как пояснили в регуляторе, распространение вируса «создает растущие риски для экономической активности».

Резервная система трижды снижала ключевую ставку за 2019 год. Последнее понижение было в октябре прошлого года. Тогда решению ведомства приписывали давление со стороны президента США Дональда Трампа. За месяц до этого он потребовал от ФРС понизить процентную ставку до нуля или сделать ее отрицательной и даже назвал руководителей регулятора «болванами».