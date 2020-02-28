Карта коронавируса в мире: в каких странах есть зараженные

В пятницу в список «коронавирусных» стран добавились Белоруссия, Нидерланды, Литва, Новая Зеландия, Сан-Марино, Нигерия и Азербайджан. Заболевание стремительно распространяется по всей планете. «360» составил карту всех государств, где зафиксировали коронавирус.

Конец недели преподнес неприятный сюрприз: список стран, где зафиксировали коронавирус, расширился. На последние места в перечне встали Белоруссия, Нидерланды, Новая Зеландия, Литва, Сан-Марино, Нигерия и Азербайджан.

Белоруссия

Заболевание завез иранский студент, который учится в Белоруссии. 27 февраля врачи проводили тесты в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, которые показали положительный результат на коронавирус. Молодой человек 22 февраля приехал из Баку в Белоруссию. Он и все люди, с кем парень пересекался с тех пор, изолированы в боксах в Минской инфекционной больнице.

Нидерланды

Страна попала в список из-за пациента из города Тилбург. Недавно он вернулся из северной Италии, где заражены несколько сотен человек. Гражданина поместили на карантин, с ним работают врачи.

Литва

Вирус нашли у 39-летней женщины, которая 24 февраля вернулась из Вероны (Италия). У заболевшей не было ярко выраженных симптомов и температуры. Ее отправили на карантин в больницу города Шауляй. Членов семьи женщины тоже привели в клинику, чтобы взять анализы. Коронавирус у них не обнаружили.

Новая Зеландия

Коронавирусом в стране заболел 60-летний мужчина, который 26 февраля приехал в Окленд из Тегерана (Иран). В тот же день он обратился в больницу с симптомами вирусной инфекции. Его вместе с семьей госпитализировали, но у его родных признаков заболевания не нашли. Министерство здравоохранения Новой Зеландии связывается со всеми пассажирами самолета, на котором прибыл мужчина, так как он мог передать вирус.

Сан-Марино

В стране, население которой 33,4 тысячи человек, коронавирусом заразился 88-летний мужчина. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы «Инферми» в Римини. Информации о его состоянии нет.

Нигерия

Это третье африканское государство после Алжира и Египта, где нашли носителя коронавируса, и первая такая страна в Черной Африке (название части континента к югу от пустыни Сахара, где живут в основном негроидные народности). Заболевший находится в штате Лагос. По информации СМИ, с коронавирусом госпитализировали итальянца, который приехал в Нигерию из Милана 25 февраля. В африканскую страну он прибыл по делам. 26 февраля он почувствовал себя плохо и был госпитализирован, а 27 февраля стало ясно, что у него коронавирус. На этот случай обратили повышенное внимание, потому что итальянец посещал правительственную зону Ивекоро в городе Итори.

Азербайджан

Вирус нашли у россиянина, который приехал в Азербайджан из Ирана. Болезнь зафиксировали при въезде в страну. Состояние здоровья пациента стабильное, его поместили в специальный бокс на карантин.

Ситуация в мире

По всему миру зафиксировали 83 704 зараженных коронавирусом, из которых скончались 2859 человек. Больше всего больных в материковом Китае — 78 824 случая. Второе место по числу заболевших занимает Южная Корея (2337). Более 700 человек с коронавирусом обнаружили на круизном лайнере Diamond Princess, который с 5 февраля стоял у берегов Японии. До сих пор на судне остается почти 500 членов экипажа. В списке «коронавирусных» стран присутствуют Италия (655 случаев заражения), Иран (270) и Япония (226). Во всех остальных государствах, которых около 50, число больных не достигает 100.