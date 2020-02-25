Коронавирус «сдул» кошельки самых богатых людей мира. Это проблема и для нас с вами

За этот понедельник, 24 февраля, самые богатые люди мира потеряли порядка 139 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. А «Коммерсант» передает, что доходность десятилетних американских облигаций «упала до самого низкого уровня с 2016 года».

Раздутая паника

Участники торгов на фондовых биржах испугались того, что эпидемия вируса в Италии нанесет ущерб мировой экономике, однако все не так страшно, а происходящее — всего лишь паника, считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Китай, вторая экономика в мире, стал меньше потреблять. Вышла довольно плохая отчетность, в том числе и у Китая — более чем на 90% упали продажи автомобилей. А когда вторая экономика мира меньше потребляет, вся мировая экономика не может чувствовать себя хорошо Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Виктория Перская также уверена, что обвал фондового рынка можно объяснить банальным «информационном вбросом, на котором можно сделать деньги». На фоне всполошившего мир и распространившегося на Европу коронавируса, по ее словам, биржа ожидает обвала мирового производства.

Рост цен, дефицит товаров

По мнению Виктории Перской, мир уже столкнулся с несколькими важными последствиями эпидемии коронавируса. Например, в России может возникнуть дефицит товаров из-за приостановки китайских производств, или же из-за прекращения китайских поставок могут подскочить цены.

«Цены могут расти и за счет деятельности крупных ретейлеров. Бизнес довольно аморален, если есть возможность поднять цены и есть спрос, который еще может подогреваться СМИ», — рассказала Перская «360».

Для простых россиян это обернется повышением цен на продукты, которые поставляли из Китая. Решить проблему можно было бы за счет импортозамещения, но такая возможность, к сожалению, в России есть далеко не во всех сферах. При этом, как отметила Перская, сейчас у нас есть хороший повод начать развивать собственное производство.

Антон Шабанов добавил в разговоре с «360», что ситуация уже сказалась и на курсе валют — и доллар, и евро подорожали больше, чем на рубль.

ЦБ на завтра повысил стоимость евро больше, чем на рубль, а доллар на 60 копеек, и биржевые котировки растут Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

При этом такие последствия, по его мнению, не стоит считать критичными. В обвале фондовых рынков экономист видит желание заработать на теме коронавируса, умышленное подогревание интереса к этой теме. Однако в будущем вопрос должен будет решиться сам собой — биржа стабилизируется, чтобы не навредить мировой экономике.

Зависимая экономика

При этом Виктория Перская уверена, что последствия происходящего в мировой экономике могут оказаться значительно серьезнее, чем многие предполагают.

Информация о коронавирусе пришла — и тут же показатели падают. Но есть и более глубинные процессы, которые связаны с высочайшей степенью взаимозависимости стран, сформировавших глобальную мировую экономику Виктория Перская Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России.

Главная проблема, по ее мнению, заключается в том, что порядка 75% мировой экономики зависит от Китая и других азиатских стран, поэтому если Азия будет изолирована, мировой рынок схлопнется. «Фактически, если азиатский регион будет поражен (я не говорю о коронавирусе) пандемией или какими-то глобальными катаклизмами, то мировая экономика окажется в заложницах», — добавила она.

Решение у этой проблемы тоже есть: нужно начать выстраивать мировую экономику таким образом, чтобы прежде всего обеспечивать благосостояние нации.

Каждое государство должно реально представлять, какие сегменты для него являются наиболее чувствительными в экономической сфере и что составляет жизненно важные национальные интересы для развития Виктория Першина Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России.

Однако ситуация с коронавирусом сможет оказаться и полезной для некоторых государств, так как падение иностранной валюты должно привести к укреплению национальной.