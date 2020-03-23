Кому коронавирус, а кому заработок. Кто выиграл от пандемии и карантина?

Фармацевтика

На фоне распространения вируса люди массово начали скупать маски, антисептики и противовирусные препараты. По данным аналитиков DSM Group, только в России с 20 по 26 января продали более 1,3 миллиона медицинских масок. Цены на ставший дефицитным продукт выросли в десятки раз.

Кто-то даже успел заработать непосредственно на производстве защиты. Например, через сайт частных объявлений «Авито» продали два бывших в употреблении станка и сырье для производства трехслойных медицинских масок. Покупатель выложил один миллион рублей.

Некоторые фармацевтические компании решили привлечь к себе внимание именно с помощью коронавируса. Так, в конце января этого года компания «Отисифарм» запустила рекламную кампанию «Арбидола». Ролик рассказывал о растущем количестве зараженных. «Исследования доказали: „Арбидол“ активен даже против коронавируса», — утверждали в ролике.

По оценке DSM Group, с 27 января по 2 февраля продажи «Арбидола» в упаковках выросли на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Поднялся спрос и на аналоги препарата. Правда, комиссия Федеральной антимонопольной службы решила, что реклама нарушает закон.

Эксперты называют отрасли, связанные с фармакологией и производством медицинской техники, «единственной безопасной гаванью» бизнеса во время пандемии. Именно в эту сферу направляют средства на разработку лекарств и производство средств профилактики.

Онлайн-развлечения

Вынужденная изоляция привела к новому скачку популярности приложений для просмотра фильмов, роликов и различных игр.

Так, крупнейшая площадка геймеров Steam бьет рекорды по количеству игроков онлайн. Их на сервисе было более 22 миллионов одновременно. Но не стоит думать, что все они играли. Рекордная цифра для тех, кто был вовлечен в игру, — невероятно низкие семь миллионов. Однако с учетом того, что карантин во многих странах продлевают, количество геймеров может возрасти.

Не все сайты выдерживают резкий наплыв пользователей. Netflix и YouTube снижают качество видео на своих платформах в Европе из-за переживаний европейских чиновников. Их волнует повышенная нагрузка на интернет в период изоляции. Поэтому видеохостинг в течение 30 дней по умолчанию будет показывать пользователям видео в стандартном разрешении, а стриминговый сервис ухудшит качество трансляций на 25%. По мнению экспертов, России такие ограничения не грозят.

Выросла и популярность порносайта PornHub. До вспышки болезни на сайт заходили порядка сотни миллионов человек каждый день. Это делало его 38-м по посещаемости в мире. Однако карантин заметно увеличил количество зрителей. В минувшую среду сообщили о росте мирового трафика на 5,7%. Возможно, на это повлияло и решение руководства платформы предоставить бесплатный доступ к премиум-контенту для итальянцев. Именно их государство лидирует по количеству заболевших в Европе.

Перекупщики товаров с AliExpress

В связи с вирусом китайские производители смартфонов и даже американская компания Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию.

Это открыло дополнительные возможности мелкому частному бизнесу, владельцы которого перепродают электронику и другие товары c AliExpress. То есть прибыль получат те, кто в частном порядке закупает по низким ценам товары на глобальной торговой площадке, а затем продает в России по старым или даже завышенным ценам. Это особенно актуально, учитывая щедрость знаменитого сайта на скидки во время пандемии. Такой бизнес кажется достаточно мизерным, однако может приносить неплохую прибыль.

Продавцы тепловизоров

Только за январь Роспотребнадзор проверил более 20 тысяч рейсов в рамках обеспечения безопасности. Измеряют температуру тела человека прямо на борту прибывшего самолета с помощью тепловизора. Таких приборов потребуется немало.

На сайте амурского филиала ведомства говорится, что «29 января Росграницей приобретены и переданы в пользование в Управление Роспотребнадзора по Амурской области три переносных устройства для дистанционного контроля температуры людей — тепловизоров (FLIR T440)». В Сети стоимость одного такого аппарата — более 800 тысяч рублей. Какое именно количество устройств закупили в связи с пандемией, неизвестно.