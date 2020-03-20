Netflix и YouTube снизят качество видео. Так пытаются сохранить скорость интернета из-за массовой удаленки

Проблемы со скоростью

Качество видео теряется при уменьшении скорости интернета. Однако это обеспечивает более комфортное использование сервиса. Об этом «360» сообщил специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Он отметил, что популярные платформы сильно загружены. Они тратят баснословные деньги, чтобы оставаться доступными при большом количестве обращений из разных стран. Чаще всего они используют различные решения по балансировке нагрузки. Один из самых популярных — веб-сервер nginx, который создал российский программист Игорь Сысоев.

Чем больше поток и больше нагрузка на серверы, тем больше затраты на электричество — возможны сбои, которые могут привести к финансовым потерям загруженных платформ.

В России же интернет достаточно развитый. Я бы сказал, один из лучших, с которым я сталкивался. Он лучше даже по сравнению с США. Не думаю, что российские пользователи столкнутся с какими-то проблемами Сохраб Гайрат.

Отсутствие платформ

Собеседник «360» отметил, что должны справиться и провайдеры. Однако Сохраб Гайрат добавил, что проблема есть, скорее, со службами, которые позволяют работать удаленно. Подобные платформы никогда не были так сильно востребованны, как сейчас. Среди них самые популярные — зарубежные.

«Не думаю, что даже небольшие российские стартапы в этом направлении готовы к высоким загрузкам. Скорее всего, не выдержат даже тысяча человек в эфире по видео. Если только такие гиганты, как „Яндекс“, Mail.ru Group не предоставят свои ресурсы и серверы бесплатно для этих стартапов», — заключил собеседник «360».

Netflix и YouTube решили снизить качество трансляций из-за переживаний европейских чиновников. Они волнуются из-за повышенной нагрузки на интернет в период изоляции людей. Поэтому видеохостинг в течение 30 дней по умолчанию будет показывать пользователям в Европе видео в стандартном разрешении, а стриминговый сервис ухудшит качество трансляций на 25%.