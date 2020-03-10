Производитель «Арбидола» выложит полмиллиона за вранье в рекламе. И тут «виноват» коронавирус

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила, что реклама «Арбидола», в которой говорится о его эффективности против коронавируса, нарушает закон. Теперь организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, в инструкции препарата нет информации о его способности бороться с коронавирусной инфекцией. В ней сказано, что лекарство способно подавлять вирусы гриппа A и B, и частично другие вирусы, в том числе коронавирус. При этом, в показаниях к применению названы профилактика и борьба с гриппом и другими ОРВИ.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата „Арбидол“ против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — рассказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Компании «Отисифарм», производящей «Арбидол» выдали предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательств переданы для возбуждения дела об административном нарушении. За нарушение правил рекламы юридическому лицу грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Отисифарм» 26 января запустил рекламу лекарственного средства. Из этой кампании у потребителя может сложиться впечатление, что «Арбидол» помогает в профилактике и лечении коронавируса.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что в России «Арбидол» и как лечебный препарат-то практически не применяется, не говоря уже о лечении коронавируса.