Pornhub поддержит итальянцев в карантине. Теперь им будет чем заняться

Порносайт Pornhub решил поддержать своим продуктом итальянцев, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Гражданам предоставили бесплатный доступ к премиум-контенту.

«Чтобы помочь вам в течение этих недель дома, вы можете на месяц получить бесплатный доступ к PornHub Premium без использования вашей кредитной карты», — сказано в обращении компании.

В своем пресс-релизе PornHub сообщил, что направит часть вырученных средств за март в помощь Италии.

Как сообщает Daily Mail, акция продлится до 3 апреля. Именно на такой срок итальянские власти ограничили въезд и выезд из страны.

PornHub является самым большим порносайтом в мире. За прошлый год его посетили 42 миллиарда раз, в день на платформу заходят 115 миллионов пользователей.

Италия больше всех в Европе страдает от коронавируса. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на две тысячи человек — до 12 тысяч пациентов. Из них 900 находятся в реанимации. Число жертв достигло 827 человек.

Ранее премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что с 25 марта в стране прекращается почти любая торговая активность, за исключением аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.